خفر السواحل الليبية يعترض زوارق تحمل 850 مهاجرًا

اعترضت قوات خفر السواحل الليبية، اليوم الأحد، سبعة زوارق كانت تقل نحو 850 مهاجرًا حاولوا عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا.

قال العقيد أيوب قاسم، المتحدث باسم البحرية الليبية، لوكالة “فرانس برس”: ‘‘إن حرس السواحل في المنطقة الغربية كانوا يقومون بأعمال الدورية في منطقة مصفاة الزاوية “45 كلم غرب طرابلس” عندما اعترضوا، قرابة الساعة السابعة والنصف “بالتوقيت المحلي”، سبعة زوارق مطاطية كبيرة’’. حسبما أفادت روسيا اليوم.

وأضاف “قاسم” أن المهاجرين “ينحدرون من دول إفريقية عدة”، مضيفًا أن هناك 79 امرأة و11 طفلًا بين المهاجرين.

وأضاف المتحدث باسم البحرية أن “المهاجرين سُلموا إلى سلطات مكافحة الهجرة السرية على أن ينقلوا إلى مراكز إيواء”.

يذكر أن جان إيف لودريان، وزير الدفاع الفرنسي، قال، أواخر مارس الماضي، إن نحو 800 ألف مهاجر ينتظرون الفرصة للعبور من ليبيا الى أوروبا.