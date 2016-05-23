​ ضبط 2 كيلو حشيش بحوزة شخصين بمحطة سكة حديد نجع حمادى‎

تمكنت شرطة النقل والمواصلات بسكك حديد قنا من ضبط 2 كيلو حشيش بحوزة شخصين، أثناء تواجدهما بمحطة سكك حديد نجع حمادي قبل ترويجها علي​ ​عملائهما​.​

تلقي اللواء محمد يوسف مساعد الوزير لشرطة النقل والمواصلات إخطارآ يفيد ضبط كلآ من إبراهيم . ا . ف 36 سنة عامل، و ياسر .ع . ح 35 سنة عاطل، اثناء تواجدها بمحطة سكك حديد نجع حمادي.

وعثر بحوزتهما علي 7 قطع من الحشيش المخدر زنت 2 كيلو جرام، ومبلغ مالي وتبين من التحريات ان المتهم الثاني مطلوب لتنفيذ الحكم في قضيتين شيكات بدون رصيد وتحرر محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لتتولي التحقيقات​.

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