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​ ضبط 2 كيلو حشيش بحوزة شخصين بمحطة سكة حديد نجع حمادى‎

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​ ضبط 2 كيلو حشيش بحوزة شخصين بمحطة سكة حديد نجع حمادى‎ ​ ضبط 2 كيلو حشيش بحوزة شخصين بمحطة سكة حديد نجع حمادى‎

22 مايو 2016 | 11:36 مساءً

صورة أرشيفية

تمكنت شرطة النقل والمواصلات بسكك حديد قنا من ضبط 2 كيلو حشيش بحوزة شخصين، أثناء تواجدهما بمحطة سكك حديد نجع حمادي قبل ترويجها علي​ ​عملائهما​.​

تلقي اللواء محمد يوسف مساعد الوزير لشرطة النقل والمواصلات إخطارآ يفيد ضبط كلآ من  إبراهيم . ا . ف  36 سنة عامل، و ياسر .ع . ح  35 سنة عاطل، اثناء تواجدها بمحطة سكك حديد نجع حمادي.

وعثر بحوزتهما علي 7 قطع من الحشيش المخدر زنت 2 كيلو جرام، ومبلغ مالي وتبين من التحريات ان المتهم الثاني مطلوب لتنفيذ الحكم في قضيتين شيكات بدون رصيد وتحرر محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لتتولي التحقيقات​.
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2016-05-22

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