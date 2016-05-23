صحفية فرنسية تفضح الإعلام الغربى: حاولوا إجبارى للترويج لانتحار كابتن الطائرة

كشفت ريم الشاذلى الصحفية الفرنسية، أن صحيفة "ميديا بارت" التى تعمل بها بباريس، حاولت إجبارها على تسجيل معلومات مغلوطة فى واقعة سقوط الطائرة المصرية، مؤكدة أن الإعلام الفرنسى يحاول إقناع الرأى العام بانتحار كابتن الطائرة وتصوير أنه كان مصاباً بالاكتئاب.

وقالت "الشاذلى"، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن "رئيس تحرير الجريدة التى أعمل بها طبل منى أن أكتب أن السبب الرئيسى فى حادث الطائرة هو انتحار كابتن الطائرة ولكننى رفضت ذلك"، مستطردة: "فى واقعة شارلى إبدوا تم التحقيق معى لمدة شهر وإجبارى على أجازة 5 شهور بعد خبر انتحار المحقق فى جريمة شارلى إبدوا".

وأكدت، أن الصحف الفرنسية تدافع عن بلدها بكل الطرق الممكنة وغير الممكنة، ويغذون الرأى العام بمعلومات مغلوطة ضد مصر، ويعملوا على تحريف البيانات المصرية، كما يتم استضافة مصريين ليؤكدوا انتحار الطيار دون وثائق أو معلومات، مضيفة: "للأسف مصريين، وهددتهم بكشف فضائحهم للإعلام المصرى".

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