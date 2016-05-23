أخبار عاجلة

الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات -
«تعليم الكبار» تُعاقب رئيس نقابتها بنقله إلى فرعها بالقليوبية -
فيديو.. مفتي الجمهورية: علينا الالتفاف حول القائد السيسي -
مجلس النواب يدعو رئيس الوزراء لشرح أسباب «الطوارئ» -
البورصة تتجاهل حالة الطوارئ وتربح 4.7 مليار جنيه في الختام -
بالصور.. أسرة شهيد تفجير المرقسية تتلقى العزاء بالبحيرة -
عبد العال يحيل «ترسيم الحدود» إلى اللجنة الدستورية -
أين تذهب ميزانية التعداد العام السكاني؟ -
الدولار يستقر في «المركزي» خلال التعاملات المسائية -
الموافقة على انتداب المفتشة الجريئة لـ«بيطري القاهرة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محامى النشرتى: أتقدم غدًا بطلب لإعادة الإجراءات فى الأحكام الغيابية

Google+ Print
محامى النشرتى: أتقدم غدًا بطلب لإعادة الإجراءات فى الأحكام الغيابية محامى النشرتى: أتقدم غدًا بطلب لإعادة الإجراءات فى الأحكام الغيابية
قال طارق عبد العزيز محامى رجل الأعمال عمرو حمزة النشرتى، إنه سيتوجه صباح غداً الاثنين، إلى محكمة جنوب الجيزة الكلية، لإعادة الإجراءات فى القضية الصادر فيها حكم غيابى ضد موكله، بتهمة الاستيلاء وإهدار مال عام لصالح بنك قناة السويس.

وأكد "عبد العزيز"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يبحث حاليًا موقف المتهم لوضع تصور للحلول المقترحة للقضايا المتهم فيها، حيث إنه متهم فى قضايا أخرى بتهمة تزوير و44 حكمًا آخر بتهمة التبديد وشيكات بدون رصيد، حيث بلغت قيمة المديونية نصف مليار جنيه.

وأضاف "عبد العزيز"، أنه تلقى اتصالات من موكله عقب القبض عليه، وأخبره بمكان تواجده فى قسم شرطة العجوزة، تمهيدًا لعرضه على النيابة للمعارضة على الأحكام الصادرة بحقه.

وكانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، تمكنت من القبض على رجل الأعمال عمرو أمين حمزة النشرتى رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية لتوزيع المواد الغذائية "إيدج"، وصاحب سلسلة هايبر ماركت سينيبرى سابقًا، وذلك عقب خروجه من بنك الاستثمار العربى بشارع جامعة الدول العربية.


>- القبض على رجل الأعمال عمرو حمزة النشرتى من أمام بنك بشارع جامعة الدول

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365