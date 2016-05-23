محامى النشرتى: أتقدم غدًا بطلب لإعادة الإجراءات فى الأحكام الغيابية

قال طارق عبد العزيز محامى رجل الأعمال عمرو حمزة النشرتى، إنه سيتوجه صباح غداً الاثنين، إلى محكمة جنوب الجيزة الكلية، لإعادة الإجراءات فى القضية الصادر فيها حكم غيابى ضد موكله، بتهمة الاستيلاء وإهدار مال عام لصالح بنك قناة السويس.

وأكد "عبد العزيز"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يبحث حاليًا موقف المتهم لوضع تصور للحلول المقترحة للقضايا المتهم فيها، حيث إنه متهم فى قضايا أخرى بتهمة تزوير و44 حكمًا آخر بتهمة التبديد وشيكات بدون رصيد، حيث بلغت قيمة المديونية نصف مليار جنيه.

وأضاف "عبد العزيز"، أنه تلقى اتصالات من موكله عقب القبض عليه، وأخبره بمكان تواجده فى قسم شرطة العجوزة، تمهيدًا لعرضه على النيابة للمعارضة على الأحكام الصادرة بحقه.

وكانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، تمكنت من القبض على رجل الأعمال عمرو أمين حمزة النشرتى رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية لتوزيع المواد الغذائية "إيدج"، وصاحب سلسلة هايبر ماركت سينيبرى سابقًا، وذلك عقب خروجه من بنك الاستثمار العربى بشارع جامعة الدول العربية.

- القبض على رجل الأعمال عمرو حمزة النشرتى من أمام بنك بشارع جامعة الدول