وزير الصحة يصل إلى جنيف للمشاركة في أعمال الدورة الـ 69 لجمعية الصحة العالمية

وصل وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين، على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات وزارة الصحة إلى جنيف، للمشاركة فى فعاليات اجتماع الدورة الـ 69 لجمعية الصحة العالمية، والتي تبدأ غدا الاثنين وتستمر حتى 28 مايو الجاري.

وتحظى اجتماعات المنظمة العالمية باهتمام كبير بوصفها الهيئة الرئاسية العليا ومهمتها الأساسية رسم السياسات والتوجهات الصحية واتخاذ القرارات والمقررات الإجرائية على مستوى العالم بمشاركة وزراء الصحة من 194 دولة والوفود المرافقة والمنظمات والخبراء الدوليين البارزين، بما يعد فرصة لتبادل المعلومات ووجهات النظر حول كيفية جعل السياسات والبرامج الصحية أكثر فعالية، ووضع القرارات موضع التنفيذ.

يتصدَّر جدول أعمال الدورة الحالية عددا من القضايا والموضوعات الصحية التي تمثل أولويات الصحة العامة، مثل التغطية الصحية الشاملة، من خلال تقديم تقارير عامة عن مواطن القوة والضعف والفرص والتحديات في النُظُم الصحية، كما تحدد قائمة الأولويات لتقوية النظم الصحية.

من بين القضايا ذات الأولوية في بلدان الإقليم والمطروحة للنقاش أمام المنظمة، تعزيز صحة الأم والطفل وتطورات القضاء

على مرض شلل الأطفال والتأهب للطوارئ والاستجابة لها ومستجدّات تطبيق اللوائح الصحية الدولية (2005) والأمن الصحي العالمي بصفه خاصة، فيما تشهد أعمال الجمعية تقدم مصر بعرض ما تم إنجازه فى مجال مكافحة الالتهاب الكبدي الفيروسي والجهود المبذولة فى مجال توفير العلاج الجديد بأسعاره المعتدلة ومن خلال المستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى خطة الوزارة للقضاء على المرض بالتوعية والوقاية والتشخيص والعلاج والتحديات التى تواجه القائمين بهذه الجهود.

كذلك يستعرض هذا الاجتماع الوزاري الهام استراتيجيات الوقاية والمكافحة للأمراض غير السارية، في ضوء الإعلان السياسي الذي أقرَّه رؤساء الدول والحكومات خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأمراض غير السارية، وكذلك أهداف التنمية المستدامة للأعوام 2020-2030.

ويشهد الحدث العالمي السنوي، عقد العديد من الاجتماعات على هامش اجتماع المنظمة، منها اجتماع وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي، واجتماع وزراء الصحة لحركة عدم الانحياز واجتماع وزراء الصحة لإقليم شرق المتوسط، بالإضافة إلى عقد اجتماع وزراء الصحة للاتحاد الإفريقي، والذي سوف يتم الإعلان خلاله، عن بدء العمل بالمركز الإفريقي للوقاية من الأمراض وفروعه الخمسة ونجاح مصر في الفوز بمقر المركز الإقليمي المعاون عن دول إقليم شمال إفريقيا.

أ ش أ