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مصرع 25 من داعش فى محيط "الفلوجة" بنيران عراقية وقصف طيران التحالف

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مصرع 25 من داعش فى محيط "الفلوجة" بنيران عراقية وقصف طيران التحالف مصرع 25 من داعش فى محيط "الفلوجة" بنيران عراقية وقصف طيران التحالف
لقى 25 إرهابيا من تنظيم (داعش) مصرعهم، اليوم الأحد، بنيران عراقية وقصف لطيران التحالف الدولى فى محيط "الفلوجة" بمحافظة الأنبار غربى العراق.

وذكرت قيادة "عمليات بغداد" أن مدفعية الفرقة (14) بالجيش قصفت تجمعات لمسلحى (داعش) ومواقع للتنظيم فى مناطق: الرشاد الروفة والزغاريد والبوشجل والصقلاوية والكرمة بمحيط الفلوجة؛ مما أسفر عن مقتل 23 إرهابيا وجرح آخرين وتدمير ست سيارات إحداهن مفخخة.

ودمر طيران التحالف الدولى موقعا للتنظيم، وقتل إرهابيين اثنين فى منطقة العريمية بالتنسيق مع الفرقة (14) مشاه بالأنبار، كما تمكنت مفرزة صواريخ "كورنيت" تابعة للواء الثالث تدخل سريع من تدمير سيارة مزودة برشاش أحادية ثقى بمنطقة الشهابى غربى بغداد، على صعيد آخر، استقبل فرع وزارة الهجرة والمهجرين فى الأنبار أكثر من 35 أسرة نازحة عن مدينة الفلوجة شرقى الأنبار.

وقال مدير فرع الوزارة بالأنبار محمد رشيد - فى تصريح صحفى - إن الوزارة بالتعاون مع القوات المسلحة والحشد الشعبى والعشائرى شكلت لجنة فى منطقة "الحصي" التابعة لقضاء الفلوجة لاستقبال النازحين.

وأشار رشيد إلى أن الأسر التى نزحت من الفلوجة هربا من (داعش) تسكن حاليا فى مخيمات "عامرية الفلوجة"، وقامت الوزارة بتوفير احتياجاتهم الغذائية والإغاثية.

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مصر 365