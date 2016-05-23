آخر صيحة فى عالم الجراحة.. استخدام الروبوت لاستئصال سرطان البروستاتا

كشف الدكتور وحيد يسرى جرير - أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومى للأورام - عن أحدث طريقة لعلاج أورام البروستاتا جراحيا، وهى استخدام الروبوت فى استئصال البروستاتا المصابة بالسرطان مع استئصال الغدد الليمفاوية الموجودة بالحوض، باعتباره من أهم التطورات الجراحية فى السنوات الأخيرة.

وقال الدكتور وحيد يسرى جرير - خلال اختتام مؤتمر الجمعية الدولية لأورام الجهاز الهضمى والكبد والمسالك البولية مؤخرا بالقاهرة - إن استئصال البروستاتا باستخدام الروبوت يحافظ على الأعصاب المحيطة بها، والمسئولة عن عملية الانتصاب بدقة متناهية، وكذلك إعادة توصيل المثانة بقناة مجرى البول بعد استئصال البروستاتا بدقة شديدة وسهولة متناهية، مما يقلل من المضاعفات الجراحية التى تحدث بعد إجراء عملية استئصال البروستاتا بالجراحات المفتوحة، وأيضا عودة المريض للتحكم فى البول بسرعة بعد إجراء هذا النوع من الجراحات بالروبوت.

وأشار الدكتور وحيد إلى أنه يوجد هذا النوع من الجراحة باستخدام الروبوت بالمعهد القومى للأورام بجامعة القاهرة، موضحا أن استخدام الروبوت الجراحى من أهم العمليات وأكثرها انتشارا على مستوى العالم الآن، موضحا أن أورام البروستاتا غالبا ما تصيب الرجال بعد سن الـ60 بنسبة قد تصل من 15 إلى 20%.

وأكد الدكتور وحيد يسرى جرير أن أعراضها تظهر فى صورة صعوبة فى اندفاع البول، وأيضا الشعور بالرغبة فى التبول المستمر لمرات عديدة متكررة خاصة أثناء الليل، كذلك وجود نقاط من البول بعد انتهاء عملية التبول، مؤكدا أنه يمكن تشخيص أورام البروستاتا بعمل فحص بالموجات فوق الصوتية لقياس حجم ووزن البروستاتا ثم عمل تحليل دلالات أورام البروستاتا، وفى حالات ارتفاع هذه الدلالات يمكن أخذ عينات من البروستاتا بمساعدة الموجات الفوق صوتية، وهذا يؤدى للتشخيص النهائى لسرطان البروستاتا لتحديد درجة الإصابة وأيضا وضع الخطة العلاجية حسب الحالة.

وقال "وحيد": "يعتبر العلاج الجراحى هو العلاج الأساسى لهذا النوع من السرطان، ولكن فى بعض الحالات يمكن الاستعاضة عن الجراحة باستخدام العلاج الإشعاعى، أو باستخدام القضبان المشعة بوضعها مباشرة فى أنسجة البروستاتا للتخلص من السرطان".

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