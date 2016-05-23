فتح باب الترشح لتدريب الشباب على المشاركة فى انتخابات المحليات بكفر الشيخ

أعلنت مديرية التضامن بمحافظة كفر الشيخ فتح باب الترشح للشباب، للاشتراك فى البرنامج التدريبى لتمكين الشباب من المشاركة الفعالة فى المحليات والعمل العام، بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى مع وزارة الشباب والرياضة وزارة التنمية المحلية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية خلال "مبادرة مستقبلنا فى أيدينا"، لتمكين الشباب للاستعداد لانتخابات المجالس المحلية.

وقال مصطفى صبرى المنسق العام بالمحافظة، فى تصريحات له مساء اليوم الأحد، إنه تم فتح باب التقديم بوحدات الشئون الاجتماعية بكفر الشيخ، وينتهى التقديم بالوحدات يوم الخميس الموافق 26 مايو الحالى.

وأضاف صبرى، أن الشروط التى يجب توافرها لالتحاق فى البرنامج التدريبى أن يتراوح سن المتقدم ما بين 21 إلى 35 سنة، ويكون حاصلاً على مؤهل متوسط فما أعلى، وأن يكون لديه القدرة على التواصل والإقناع، وأن يكون لديه المعرفة بمشكلات واحتياجات بيئته المحلية ولديه الرغبة فى إيجاد حلول لها، وأن يكون لديه الرغبة فى الترشح لانتخابات المجالس المحلية.

وأضاف أحمد غنيم المنسق العام للمحافظة، "يحصل المتدرب على استمارة المشاركة فى البرنامج التدريبى من الوحدة الاجتماعية التابع لها الشاب أو الفتاة"، مؤكداً أنه سيتم صرف بدل نقدى للمتدرب.

- بروتوكول تعاون بين محافظة كفر الشيخ ومؤسسة القادة لتدريب الشباب على المحليات