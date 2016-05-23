سامح شكرى يستقبل المرشحة النيوزيلندية لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة

استقبل سامح شكرى وزير الخارجية اليوم الأحد، هيلين كلارك، مرشحة نيوزيلندا لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة الجديد، والمديرة الحالية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والتى تزور مصر حالياً لعرض برنامجها الانتخابى ورؤيتها لعمل المنظمة الدولية إذا ما تقلدت المنصب.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن "هيلين كلارك" أعربت خلال لقائها مع الوزير شكرى عن تطلعها للاستماع إلى رؤية مصر لما تتوقعه من السكرتير العام الجديد للأمم المتحدة، ليس فقط بسبب عضوية مصر الحالية فى مجلس الأمن الذى سيتولى التصويت على المرشح، ولكن أيضاً لما لمصر من ثقل إقليمى ودولى هام، ورؤية شاملة لدور الأمم المتحدة فى قضايا السلم والأمن والتنمية وبناء السلام ومكافحة الإرهاب.

وأضاف أبو زيد، بأن وزير الخارجية أكد خلال اللقاء، الأهمية التى توليها مصر لاستقلالية منصب الأمين العام للمنظمة الدولية، وتعبيره عن مواقف جميع أعضاء الأمم المتحدة، لاسيما الدول النامية والدول التى تمر بأزمات وعوامل عدم استقرار.

كما أكد شكرى، استعداد مصر للتفاعل بإيجابية ومساعدة الأمين العام الجديد للمنظمة على أداء مهامه ومسئولياته، وأن مصر ستنظر بكل حرص وجدية فى عملية الاختيار القادمة.

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