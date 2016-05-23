القبض على رجل الأعمال عمرو حمزة النشرتى من أمام بنك بشارع جامعة الدول

تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام ، من القبض على رجل الأعمال عمرو أمين حمزة النشرتى رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية لتوزيع المواد الغذائية "إيدج" وصاحب سلسلة هايبر ماركت سينيبرى سابقا، وذلك عقب خروجه من بنك الاستثمار العربى بشارع جامعة الدول العربية.

وتأتى الواقعة، تنفيذا للأحكام الصادرة ضده فى جنايتى استيلاء لصالح بنك قناة السويس وأخرى بتهمة تزوير و44 حكم أخر بتهمة التبديد وشيكات بدون رصيد، حيث بلغت قيمة المديونية نصف مليار جنيه.

وكان اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية للأمن العام، كلف اللواء شريف الروبى مدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بسرعة ضبط المذكور، فتم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء أشرف حشيش مساعد المدير للمنطقة المركزية ، وتمكن كلا من الرائدان أشوقى سيد وأحمد عبد اللاه والنقيبان أحمد نبيل وسامح هاشم من القبض عليه عقب اعداد كمين أمام البنك وترحيله لقسم شرطة العجوزة.

يذكر أن مدة العقوبة التى تنتظر المحكوم عليه تصل 131 سنة وكفالات حوالى مليون جنيه.