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محامية أحمد شفيق: موكلى استلم جواز سفره الدبلوماسى دون نزاعات قضائية

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محامية أحمد شفيق: موكلى استلم جواز سفره الدبلوماسى دون نزاعات قضائية محامية أحمد شفيق: موكلى استلم جواز سفره الدبلوماسى دون نزاعات قضائية
كشفت دينا عدلى، محامية الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق ، أن موكلها حصل على جواز السفر الدبلوماسى الخاص به ، بدون نزاعات قضائية، مشيرة إلى أن رد وزارة الخارجية حول وجود قضايا متداولة بحق موكلها قد تأخر عن المدة القانونية وهى 60 يوما.

وأضافت فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، خلال برنامج "هنا العاصمة" :"تم إخطارنا من قبل وزارة الخارجية بإصدار الجواز وبالفعل قمنا باستلامه، ومن ثم تنازلنا عن الدعوى التى قمنا برفعها لإلزام وزارة الخارجية بإصدار الجواز".


>- 5 يونيو.. الحكم فى دعوى أحمد شفيق لإلزام الخارجية بتجديد جواز سفره الدبلوماسى
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