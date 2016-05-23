محامية أحمد شفيق: موكلى استلم جواز سفره الدبلوماسى دون نزاعات قضائية

كشفت دينا عدلى، محامية الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق ، أن موكلها حصل على جواز السفر الدبلوماسى الخاص به ، بدون نزاعات قضائية، مشيرة إلى أن رد وزارة الخارجية حول وجود قضايا متداولة بحق موكلها قد تأخر عن المدة القانونية وهى 60 يوما.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- 5 يونيو.. الحكم فى دعوى أحمد شفيق لإلزام الخارجية بتجديد جواز سفره الدبلوماسى
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وأضافت فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، خلال برنامج "هنا العاصمة" :"تم إخطارنا من قبل وزارة الخارجية بإصدار الجواز وبالفعل قمنا باستلامه، ومن ثم تنازلنا عن الدعوى التى قمنا برفعها لإلزام وزارة الخارجية بإصدار الجواز".
>- 5 يونيو.. الحكم فى دعوى أحمد شفيق لإلزام الخارجية بتجديد جواز سفره الدبلوماسى
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