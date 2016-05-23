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زعيمة ميانمار تطلب وقتا لحل مشكلة مسلمي الروهينجا

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زعيمة ميانمار تطلب وقتا لحل مشكلة مسلمي الروهينجا زعيمة ميانمار تطلب وقتا لحل مشكلة مسلمي الروهينجا

أونج سان سوتشي

طالبت زعيمة ميانمار أونج سان سو تشي بالمزيد من الوقت لمعالجة المشكلة الخاصة بمسلمي الروهينجا في البلاد وذلك خلال لقاءها مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.

وقالت تشي – في تصريحات صحفية نقلتها قناة (بي بي سي) اليوم الأحد إن على المجتمع الدولي أن يمنح بلادها “وقتا كافيا” للعمل على حل هذه المشكلة.
> يُشار إلى أن 125 ألفا من مسلمي الروهينجا تعرضوا للتشرد خلال القتال الذي شهدته البلاد بين الغالبية البوذية وأقلية الروهينجا والذي اندلع في 2012 بولاية راخين .

وجاءت أونج سان سو تشي على رأس المنتخبة بالبلاد في انتخابات تاريخية فاز بها حزبها في نوفمبر الماضي .

وقال كيري : “أعلم أن الأمر يثير شجونا هنا .. الأمر المهم هو العمل على حل هذه المشكلة .. التي ستحسن من التنمية وتعزز احترام حقوق الإنسان وتفيد الجميع بمن فيهم من يعيشون في ولاية راخين وفي أنحاء البلاد” .

أ ش أ

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