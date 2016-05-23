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بالصور – كهربا ' يطير ' بالزمالك أمام أعين المقاصة في مباراة مشتعلة

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تألق محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الزمالك وسجل هدفين وصنع هدفا في فوز الفرسان 3-1 على مصر للمقاصة ضمن مباريات الجولة 29 للدوري المصري.

المباراة بدأت وانتهت مشتعلة.. وحالتي طرد، وربع ساعة وقت بدل ضائع، توقف المباراة.. وهدف غير صحيح للمقاصة.

كل هذا جعل المباراة متوترة حتى انتهت بحصد الزمالك النقاط الثلاثة ليصل للنقطة 60 بفارق خمس نقاط عن الأهلي المتصدر الذي يواجه المقاولون العرب يوم الأربعاء.

تقدم كهربا للزمالك في الدقيقة 20 بعد كرة عرضية من مصطفى فتحي فشل عبد اللطيف أبو بكر فذهبت إلى صاحب القميص 11 ليحرز هدفه التاسع في البطولة.

واحتفل كهربا بطريقة "طائرة" تكريما لضحايا الطائرة المنكوبة.

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وتألق حارس المقاصة أمام قذيفة طارق حامد مع نهاية الشوط الأول وأبى أن تكون النتيجة 2-0 قبل الاستراحة.

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وضاعف باسم مرسي النتيجة في الشوط الثاني في الدقيقة 50 بعد بينية من كهربا سددها من فوق الحارس المتقدم محمود حمدي وخلع قميصه موجها رسالة لضحايا الطائرة المنكوبة المصرية.

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ثم بدأت الإثارة

كرة عرضية من أحمد فوزي ظهير أيسر المقاصة حولها السيد حمدي بالرأس وردها جنش للملعب بقدمه.. أظهرت الإعادة أن الكرة لم تعبر خط المرمى.

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لكن محمد فاروق انصاع للحكم المساعد الذي رفع رايته واحتسبها هدفا صحيحا للمقاصة وأصبحت النتيجة 2-1.

لكن حضور جماهير الزمالك بدأ في توجيه السباب لمحمد فاروق الذي أوقف المباراة فترة طويلة، تسببت في احتسابه ربع ساعة وقت بدل ضائع.

وصنع مصطفى فتحي بمجهود مهاري رائع الهدف الثالث لمحمود كهربا في الدقيقة 73 راوغ مدافع المقاصة وسدد بيمينه في الشباك.

بعد الهدف اشتعلت مشاجرة بين باسم مرسي وعبد الحميد سامي ومحمود حمدي ثنائي المقاصة مما استوجب حصوله على الانذار الثاني ومعه حارس المقاصة ليخرج مطرودا بسبب خلعه القميص أثناء احتفاله بالهدف الثاني.

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واستكمل الزمالك المباراة منقوصا في أخر ربع ساعة من الوقت الأصلي ومعها ربع ساعة وقت بدل ضائع.

وتألق محمود جنش وحافظ على مرماه من الهدف الثاني من تصويبات لاعبي المقاصة خاصة عمرو بركات.

وكاد أحمد حمودي أن يسجل هدفا رابعا من هجمة مرتدة لكن تصويبته تعامل معها حارس المقاصة بنجاح.

وفي الوقت بدل الضائع طُرد أحمد فوزي لحصوله على الانذار الثاني بعد مراوغته عن طريق مصطفى فتحي فاضطر لعرقلته.

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