جملة بنكهة الزمالك.. كهربا يهدر بعد سلسلة من 10 تمريرات رائعة

"هدفي إعادة الكرة الجميلة للزمالك" هذا ما صرح به محمد حلمي المدير الفني للفريق الأبيض بعد توليه المسؤولية، وقد ظهر ذلك جليا في مواجهة مصر للمقاصة.

ففي الدقيقة 40 بعد سلسلة من التمريرات السريعة بين خماسي هجوم الزمالك من خط الوسط وصلت إلى رأس باسم مرسي.

ومهد باسم مرسي كرة بالرأس إلى كهربا الذي سددها بيساره ضعيفة في يد محمود حمدي.

وبدأت الكرة من رمية تماس لحازم إمام ثم مررها إلى محمد كوفي ومنه لعلي جبر ثم أحمد توفيق وكرة أمامية إلى كهربا بالكعب ومنه إلى باسم مرسي لإبراهيم عبد الخالق.

ثم مصطفى فتحي قبل بينية لحازم إمام الذي أرسلها عرضية إلى كهربا لكن الأخير أهدرها بعد 10 تمريرات متقنة.