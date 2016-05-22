“أنا دانييل بلاك” للبريطاني لوتش يفوز بالسعفة الذهبية في كان

فاز فيلم" أنا دانييل بلاك" للمخرج البريطاني كين لوتش بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي الدولي. وحصل فيلم "فوروشاند" للمخرج الإيراني أصغر فرهادي على جائزتي أفضل سيناريو وأفضل ممثل.

> أعلنت لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي الدولي مساء اليوم الأحد (22 مايو/ أيار 2016)عن فوز فيلم "أنا دانيال بلاك" للمخرج البريطاني كين لوتش بجائزة السعفة الذهبية. وسبق أن فاز لوتش بالسعفة الذهبية عن فيلمه (ذا ويند ذات شيكس ذا بارلي) عام 2006.

وحصل فيلم "فوروشاند" للمخرج الإيراني أصغر فرهادي على جائزتي أفضل سيناريو وأفضل ممثل لشهاب حسيني، في أهم مهرجان عالمي للسينما.

ويشار إلى أن مهرجان كان هذا العام تناول عدة قضايا شائكة ومن ضمنها القضايا السياسية. وعلى مدار فعاليات المهرجان ، التي استمرت 11 يوما، انتقد عدة ممثلين أمريكيين المرشح الجمهوري المحتمل لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب.

كما احتج سينمائيون برازيليون على تنحية الرئيسة من منصبها، في حين انتقد أحرون سياسة التقشف النقدية الأوروبية. كما شهد المهرجان تواجدا أمنيا غير مسبوق عقب وقوع هجمات إرهابية في باريس وبروكسل.

م.س/ ( د ب أ، رويترز)



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