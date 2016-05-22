أخبار عاجلة

الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات -
«تعليم الكبار» تُعاقب رئيس نقابتها بنقله إلى فرعها بالقليوبية -
فيديو.. مفتي الجمهورية: علينا الالتفاف حول القائد السيسي -
مجلس النواب يدعو رئيس الوزراء لشرح أسباب «الطوارئ» -
البورصة تتجاهل حالة الطوارئ وتربح 4.7 مليار جنيه في الختام -
بالصور.. أسرة شهيد تفجير المرقسية تتلقى العزاء بالبحيرة -
عبد العال يحيل «ترسيم الحدود» إلى اللجنة الدستورية -
أين تذهب ميزانية التعداد العام السكاني؟ -
الدولار يستقر في «المركزي» خلال التعاملات المسائية -
الموافقة على انتداب المفتشة الجريئة لـ«بيطري القاهرة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تأجيل محاكمة 335 من عناصر الإخوان بأسيوط لـ29 مايو الجارى

Google+ Print
تأجيل محاكمة 335 من عناصر الإخوان بأسيوط لـ29 مايو الجارى تأجيل محاكمة 335 من عناصر الإخوان بأسيوط لـ29 مايو الجارى
أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط نظر محاكمة 335 متهماً من عناصر جماعة الإخوان باقتحام وحرق محكمة بنى مزار، ومتحف ملوى إلى جلسة 29 من الشهر الجارى، لعدم حضور المتهمين فى القضية الأولى والمتهم فيها 204 أشخاص باقتحام وحرق متحف ملوى بمركز ملوى جنوب المنيا بينهم 37 متهما محبوسين على ذمة القضية.

وتتعلق القضية الثانية باقتحام وحرق الكنائس ومحكمة بنى مزار شمال المحافظة، والمتهم فيها 131 بينهم 32 متهما محبوسين على ذمة القضية.


>- محافظ المنيا يتفقد مستشفى الفكرية المركزى بأبو قرقاص

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365