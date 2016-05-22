تأجيل محاكمة 335 من عناصر الإخوان بأسيوط لـ29 مايو الجارى

أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط نظر محاكمة 335 متهماً من عناصر جماعة الإخوان باقتحام وحرق محكمة بنى مزار، ومتحف ملوى إلى جلسة 29 من الشهر الجارى، لعدم حضور المتهمين فى القضية الأولى والمتهم فيها 204 أشخاص باقتحام وحرق متحف ملوى بمركز ملوى جنوب المنيا بينهم 37 متهما محبوسين على ذمة القضية.

وتتعلق القضية الثانية باقتحام وحرق الكنائس ومحكمة بنى مزار شمال المحافظة، والمتهم فيها 131 بينهم 32 متهما محبوسين على ذمة القضية.

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