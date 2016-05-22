وزير دفاع العراق: سنستكمل انتصاراتنا على داعش فى الفلوجة ونينوى خلال أيام

دعا وزير الدفاع العراقى خالد العبيدى جميع العراقيين إلى التعاون مع القوات المسلحة لضبط الأمن والحفاظ على حياتهم وتفويت الفرصة على قوى الإرهاب وعدم المساس بممتلكات الدولة، مطالبا القوات الأمنية بالمزيد من الصبر والثبات وتحمل مسؤولياتهم الوطنية فى الدفاع عن هيبة الدولة وحماية المواطنين.>وطالب وزير الدفاع العراقى القوات المشاركة فى عمليات تحرير الفلوجة ونينوى بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وأضاف: سنزف البشرى خلال الأيام المقبلة استكمالاً لما تحقق من انتصارات بتحرير قضاء "الرطبة" بالأنبار.

وقال العبيدى، خلال رئاسته جلسة مجلس الدفاع العراقى اليوم الأحد، إن العراق سيبقى آمناً مستقراً بتعاون المواطنين والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بعيداً عن الصراعات السياسية، منوها بالتعاون والتنسيق بين كافة أسلحة الجيش لدحر العدو وإيقاع أكبر الخسائر فى صفوف الإرهابيين.

وتم خلال الجلسة التى حضرها رئيس أركان الجيش عثمان الغانمى وقادة الأسلحة بالجيش مناقشة سير العمليات العسكرية ضد تنظيم(داعش) الإرهابى فى مختلف قواطع العمليات والانتصارات المتحققة على التنظيم.

من جهة أخري، استضافت لجنة الأمن والدفاع النيابية برئاسة حاكم الزاملى قائد عمليات عبد الأمير الشمرى، لمناقشة الاوضاع الأمنية والخروقات الأخيرة التى وقعت فى محافظة بغداد، وسبل تطوير عمل قيادة عمليات بغداد وتفعيل التنسيق المشترك مع وزارتى الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى فى مواجهة الإرهاب.

وأكد النائب حاكم الزاملى ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الدم العراقي، وقال : إن الاجراءات المتبعة حاليا ما زالت روتينية ولم ترتق إلى مواجهة الخطر الذى يحدق بالبلاد.

ودعا إلى أهمية متابعة عمل نقاط التفتيش الأمنية خارج بغداد وتزويدها بكاميرات واجهزة حديثة لكشف المتفجرات فضلا عن تقليل عددها داخل المدينة.