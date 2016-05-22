تعتبر زيت الزيتون من افضل الزيوت الطبيعية التي تتميز بعدة فوائد صحية و جمالية نذكرها لك حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحة و الجمال من خلال مقال مذهل يشمل فوائد زيت الزيتون على الريق.

يعتبر زيت الزيتون من اهم المنتجات الغذائية التي تحتوي على الكثير من القيمة الغذائية لكونه من الدهون غير المشبعة وايضًا بفضل احتواءه على حمض الفوليك ، يعد زيت الزيتون مضاد للفيروسات والطفيليات والبكتيريا يعالج الحساسية ومشاكل الجهاز الهضمي يحتوي على عدد اقل من السعرات الحرارية ومضادات الاكسده التي تزيل تصلب الشرايين بيه ثلاث مضادات اكسدة قوية هم hydroxytyrosol، vanillic acid، verbascoside و فيتامين د ويحتوي على الفينولات ومضادات الاكسدة التي تمنع تأكسد الدهون ، يحتوي ايضًا على العديد من الاحماض الضرورية و اللازمة لصحة الجسم التي تساهم في مقاومة الشيخوخة و تساهم في زيادة نسب الذكاء و يعيق نمو الخلايا السرطانية و يعمل على ازالة المواد الدهنية من الدم والألياف وأنسجة الجسم لذلك يساهم في تقليل نسب الكولسترول بالدم، الكثير منا يعرف كل تلك الفوائد الهامة لتناول زيت الزيتون عمومًا ولكن لا احد يعرف أهمية تناول زيت الزيتون على الريق حيث ان له العديد من الفوائد إذا تم تناوله على الريق صباحًا بشكل يومي مع الليمون أو بدونه يعمل على تحسين صحة الانسان والتخلص من الامساك ويعالج القرح المعوية و الالتهابات ويحافظ على جدار القلب من الدهون والتصلب و يقي من زيادة السكري بالدم ويساهم في ترطيب البشرة والجلد الجاف .

اهمية تناول زيت الزيتون على الريق : لابد من تناول زيت الزيتون البكر EVoo هو انسب انواع الزيت لتناول ..

1- يساهم زيت الزيتون في علاج وإصلاح خلايا البشرة الجافة ذلك لكونه مرطب طبيعي لها له القدرة على ترطيب البشرة وترطيب الجلد واستعادة الشباب ومحاربة الشيخوخة المبكرة والتجاعيد بالجلد.

2- يساهم زيت الزيتون في تقوية القلب والأوعية الدموية حيث ان ملعقة من زيت الزيتون بانتظام لها تأثير مناسب على القلب حيث ان الزيت يساهم في انخفاض مستوى الكولسترول السيئ داخل الدم لأنه يحتوي على مادة البوليفينول التي تقي بذلك من امراض القلب والأوعية الدموية و تصلب الشرايين بالتالي الحماية من الجلطات الدماغية والسكتات القلبية المستقبلية بسبب تراكم الكولسترول بالدم.

3- منع الاورام السرطانية يحتوي زيت الزيتون على عدد كبير من مضادات الأكسدة القوية اشهرها hydroxytyrosol، vanillic acid التي تعمل على تحييد الجذور الحرة التي تتحول إلى اورام سرطانية بالإضافة إلى فيتامين د والفينول هي من اهم المضادات لتكون الخلايا السرطانية و تبطئ من نموها .

4- تناول ملعقة يوميًا من زيت الزيتون على الريق تساهم في علاج الإمساك حيث ان الزيت يعمل على تحفيز عمل الانزيمات الهاضمة و يحسن من حركة الامعاء لذلك فتناول معلقة يوميًا على الريق هو حل سهل و سريع لمن يعانون من الامساك المزمن والحاد يمكن اضافة عصير الليمون إليه في حالة سلامة المعدة من الالتهابات والقرح لمزيد من الفاعلية.

5- يساهم تناول زيت الزيتون على الريق في علاج عسر الهضم لأنه يحسن من الانزيمات الهاضمة التي تحسن من وظيفة الجهاز الهضمي وتقضي على الاضطرابات المختلفة مثل الانتفاخ والغازات والحرقان وانتفاخ البطن والقولون العصبي وقرح المعدة يفضل فعل ذلك قبل تناول وجبة الافطار بنصف ساعة على الأقل لمزيد من الفاعلية.

6- بفضل احتواء زيت الزيتون على فيتامين E فإنه يعمل على تحسين صحة فروه الرأس بشكل كبير لتوفيره المواد الغذائية اللازمة لها و تمنع التساقط و تقوي الشعر .

7- علاج الالتهابات والمفاصل يقلل تناول زيت الزيتون من التهابات العظام ويخفف منها و يعالج التهابات المفاصل الخفيفة بفضل وجود مضاد الاكسدة الأوليكانثل الذي يخفف من حده الألم بشكل اكثر فعالية.

8- تناول زيت الزيتون على الريق يساهم في حرق الدهون داخل الدم والأنسجة والألياف ويشجع على خسارة الوزن حيث اظهرت الدراسات أن اتباع نظام غذائي بيه زيت الزيتون يساهم بشكل أكثر فعالية في علاج مستويات الاكسدة داخل الدم مما يجعله يحفز من انقاص الوزن.

9- تناول زيت الزيتون على الريق يعمل على تنظيف الكبد يفضل خلط زيت الزيتون بالليمون لمزيد من الفاعلية ايضًا سوف ترى النتيجة عبارة عن تحسن المظهر الخارجي للبشرة وإزالة الهالات السوداء حول العينين و تبدو البشرة حينها اكثر شبابًا وأكثر رونق و جمالًا ايضًا يساهم في التخلص من حصى المرارة وطرد السموم المتراكمة على الكبد والجهاز الهضمي.

كيف تعرف زيت الزيتون الاصلي

شجرة الزيتون من الاشجار المباركة و التي تتمتع بالكثير من الفوائد فتقريبًا لا يوجد جزء في شجرة الزيتون الا له فائدة واحدة على الاقل , لذا فان رب العزة اقسم بتلك الشجرة لمغزى , فاوراق الزيتون عند استخدامها تساعد على تخفيض ضغط الدم و اثبتت بعض الدراسات الحديثة ايضًا انها تساعد على تخفيض نسبة السكر في الدم , اما زيت الزيتون و الذي يستخرج من ثمارها فاستخداماته حدث و لا حرج سواء في التغذية او الاستخدامات الطبية او الاستخدامات التجميلية الى جانب اننا نستطيع تناول ثمار الزيتون و لكن بعد تخليلها و هى عملية منتشرة في اغلب البلدان حيث لا يمكن تناول الحبات بشكلها الطبيعي نظرًا لمرارتها .

زيت الزيتون .

هو واحد من افضل انواع الزيوت النباتية ان لم يكن افضلها على الاطلاق و يعود ذلك الى ان هذا النوع من الزيت يحتقظ بالفيتامينات و الاحماض الامينية الاساسية و بفوائد الزيتون الصحية و التي تمثل قيمة عالية جدًا , لكن رغم تلك الفوائد و الافضلية فان استهلاك انواع اخرى من الزيوت اعلى من استهلاك زيت الزيتون و يعود ذلك الى ارتفاع سعر زيت الزيتون مقارنة باسعار الانواع الاخرى من الزيوت .

فوائد و استخدامات زيت الزيتون .

يتمتع زيت الزيتون بالعديد من الفوائد و يدخل في العديد من الاستخدامات و التي منها : –

>• المطبخ : – حيث يدخل زيت الزيتون في العديد من وصفات الطعام و بخاصة في المطبخ العربي حيث توجد بعض الوصفات التي لا يمكن عملها الا بزيت الزيتون .

>• الصابون : – واحد من الاستخدامات الاساسية لزيت الزيتون هى صناعة الصابون و تعرف انواع الصابون المصنعة من زيت الزيتون بجودتها و بانها تعتمد بشكل رئيسي على زيت الزيتون .

>• الشعر : – يستخدم زيت الزيتون للمحافظة على الشعر و العمل على تطويله .

>• الكريمات : – يدخل زيت الزيتون في تركيبة العديد من الكريمات التي تستخدم في العناية بالبشرة .

>• الآلات و الماكينات و السيارات : – حيث يستخدم زيت الزيتون في تشحيم الآلات و الماكينات و السيارات .

>• العقاقير : – يدخل زيت الزيتون في تركيبة العديد من العقاقير الطبية و بخاصة المراهم .

مواصفات زيت الزيتون الاصلي

يتمتع زيت الزيتون الاصلي ببعض المواصفات التي يجب التعرف عليها و منها : –

> • الرائحة القوية و هى رائحة تشبه رائحة الزيتون الناضج عندما يتم فركه باليد .

> • زيت الزيتون الاصلي الجيد عندما تتواجد بعض الشوائب به فانها تترسب ببطئ في القاع بعكس الانواع الرديئة .

> • زيت الزيتون في اول عصره يكون لونه مائل الى الاخضر ثم مع العصرات الاخري يميل لونه الى الاصفر الفاتح .

> • درجة الحموضة في الزيت الجيد يجب ان لا تزيد عن 1% فكلما زادت درجة الحموضة قلة درجة جودة الزيت .

> • عند تخزين زيت الزيتون الاصلي الجيد فانه يظل محتفظًا بطعمه و فيتاميناته الطبيعية و كذلك برائحته المميزة .

كيف تميز الزيت الاصلي عن غيره ؟

هناك طريقة بسيطة تستطيع بتطبيقها ان تعرف زيت الزيتون الاصلي من زيت الزيتون المغشوش و تستطيع القيام بها بنفسك في المنزل .

> هات كوب و ضع به كمية من زيت الزيتون المراد فحصه و قم بوضع الكوب في الثلاجة لمدة ساعتين , ثم قم باخراج كوب الزيت من الثلاجة و ابدأ في ملاحظة بعض من العلامات لتعرف هل الزيت اصلي ام مغشوش و تتمثل في الآتي : –

> • لون الزيت اذا اصبح ابيضًا فان هذا الزيت من النوع الاصلي اما اذا كان مائلًا للاصفر فان الزيت مغشوش او ليس اصليًا .

> • هلى تجمد الزيت ؟ اذا تجمد فذلك مؤشر على ان الزيت اصلي اما اذا ظل سائلًا فهو مؤشرعلى ان الزيت مغشوش .

الفرق بين زيت الزيتون البكر وباقي انواع الزيت الزيتون

زيت الزيتون هو ناتج عصر ثمار الزيتون ، ينمو شجر الزيتون في دول حوض البحر الابيض المتوسط وبلاد الشام يدخل زيت الزيتون في كل شيء في العلاج والطهي والتداوي وعدد من الصناعات على مستوى العالم هناك نحو أكثر من 800 مليون شجرة زيتون يزرع الزيتون في جميع دول العالم الآن ولكن الانتاج العالمي من دول حوض المتوسط، وأكثر الانتاج من المشرق العربي و يليه المغرب العربي ثم أوروبا يوجد في اسبانيا (بلاد الاندلس) اكثر من 215 مليون شجرة تزرع الزيتون على مساحة 2 مليون هكتار ، يعتبر زيت الزيتون من اهم مصادر الغذاء والمصادر الطبية التي تقاوم امراض النباتات وكمان ان زيت الزيتون بمثابة مضاد حيوي ومضاد للفيروسات يزيد من قوة الجهاز المناعي يحمى زيت الزيتون من الامراض ولكن ربنا سألت يومًا عن اسباب ارتفاع ثمن زيت الزيتون عند التسوق ويتحير البعض عند شراء زيت الزيتون من الاشكال والانواع الكثيرة لذلك سوف نفرق بين زيت الزيتون البكر وجميع انواع الزيت الاخرى.

زيت الزيتون البكر :

يعتبر هذا النوع هو اهم وأجود وأفضل انواع زيت الزيتون كما انه الأعلى سعرًا يتم انتاجه من اول عصره لزيتون حيت تكون الحموضة داخل تلك النوع فقط 1 % عن الانواع الاخرى كلما قلت الحموضة كلما كان الزيت اجود واعلى نقاءًا واعلى سعرًا يستخلص هذا النوع بالطرق الطبيعية كطريقة الضغط دون تسخين حتى لا تتغير مواصفات الزيت يحتفظ الزيت بطعمه الاصلى و رائحة الزيتون الاصلية و يحتفظ بجميع الفيتامينات و المعادن و مضادات الاكسدة وهو النوع المفضل لأطباق السلطة يسمى زيت الزيتون البكر الخالص extra-virgin olive oil، او كما يختصر بـ EVOO، يحتوي ايضًا على نسبه عالية من العناصر الغذائية والأحماض الدهنية الاساسية وفيتامين E كما ان له مذاق مميز يحذر من استخدامه على درجة حرارة مرتفعة لانه يفقد جانب كبير من فوائده الصحية.

هناك أيضًا زيت الزيتون البكر Virgin oil :

من انواع زيت الزيتون الممتازة يختلف عن النوع EVOO في مستوى الحموضة مما يجعله اقل جودة من النوع السالف بسبب ارتفاع نسبة الحموضة إلى 2% مما يؤثر على الطعم و الرائحة والفوائد الصحية هو اقل في السعر بالطبع زيت الزيتون العادي او البكر النقي خليط من العادي و النوع البكر في المرتبة الاخيرة من حيث الجوده وطريقة التصنيع هذا النوع يتم استخدامه لأغراض الطهي ويكون اغمق من الانواع الاخرى ويؤثر على الطعم والمذاق ، ،زيت الزيتون Pomace olive oil هو من اردء انواع زيت الزيتون سعره منخفض لا يحتوى على اي عناصر غذائية لا له طعم ولا رائحة يتم اضافة المواد الكيميائية له ، هناك ايضًا زيت الزيتون الخفيف يحتوى على عدد اقل من السعرات الحرارية والدهون كما ان له نكهة خفيفة وله طعم الزيتون هو مناسب لصناعة المخبوزات يستخدم للقلي والشوي ويحتاج إلى درجة حرارة مرتفعة ليبدأ في التدخين درجة الحموضة بيه 3% .