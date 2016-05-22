صراع الصفقات - ضربة عربية جديدة يستعد لها أرسنال لدعم ' نقطة الضعف '

على ما يبدو أن سوق انتقالات أرسنال سيكون مزدحما للغاية فبعد الاقتراب من الإعلان الرسمي عن صفقة جرانيت تشاكا، المدفعجية الآن أنظارهم على دعم خط الدفاع "نقطة الضعف".

أرسنال يستعد لتقديم عرضا رسميا إلى بايرن ميونيخ من أجل ضم المغربي مهدي بنعطية.

بنعطية صاحب الـ29 عاما شارك في 22 مباراة فقط مع بايرن ميونيخ مع عدد ليس بالقليل من الإصابات.

وأكد راديو مونتي كارلو الفرنسي أن أرسنال وضع بنعطية كهداف أول ورئيسي له في سوق الانتقالات لدعم خط الدفاع.

وبالفعل يستعد النادي لتقديم أول عرض رسمي لبايرن من أجل المغربي الدولي على حسب مصادر الراديو الفرنسي الشهير.

آرسين فينجر المدير الفني لأرسنال في نهاية الموسم أكد أن دفاعه به نقطة ضعف في الكرات العرضية والتي تكفلت بهز شباك الفريق أكثر من مرة.

كتيبة أرسنال ستكون في صراع مع مانشستر يونايتد وكذلك تشيلسي للحصول على خدمات بنعطية.

بيتر ميرتساكر على مشارف الاعتزال. وإذا لم يكن الموسم المقبل سيكون بعد المقبل. ولذلك فأرسنال لا يمتلك في دفاعه إلا لوران كوتشيلني والبرازيلي جابريل باوليستا، مع تشامبرز الذي يُجيد اللعب في هذا المركز ولكنه ليس مركزه الأساسي.

ولذلك فدفاع أرسنال يحتاج إلى الدعم وهو المنتظر أن يحدث في سوق الانتقالات الصيفية.