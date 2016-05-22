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بالفيديو - كوكا بطلا لكأس البرتغال بإسقاط بيسيرو في دراما ركلات الترجيح

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بالفيديو - كوكا بطلا لكأس البرتغال بإسقاط بيسيرو في دراما ركلات الترجيح بالفيديو - كوكا بطلا لكأس البرتغال بإسقاط بيسيرو في دراما ركلات الترجيح

لأول مرة منذ 50 عاما، توج براجا بطلا لكأس البرتغال بالفوز على بورتو بركلات الترجيح 4-2، بعد التعادل 2-2 الذي حكم وقتي المباراة الأصلي والإضافي.

ويعد هذا هو اللقب الأول الذي يحصده مهاجم براجا أحمد حسن "كوكا" على مستوى الأندية، وهو اللقب الأول لبراجا في كأس البرتغال منذ عام 1966.

وسجل كوكا الركلة الثالثة لفريقه، كما صنع هدفا لفريقه في المباراة التي شهدت هزيمة مدرب الأهلي السابق جوزيه بيسيرو.

وبدأت أحداث المباراة في الدقيقة 12، عندما تقدم روي فونتي لبراجا مستغلا تمريرة طولية من كوكا وخطأ من حارس مرمى بورتو هيلتون ليعلن تقدم براجا.

ومستغلا خطأ أخر من هيلتون ودفاع بورتو، سجل خوسوي الهدف الثاني لبراجا في الدقيقة 58.

وبدأت عودة فريق المدرب بيسيرو بعد هدف براجا الثاني في الدقيقة 61 عن طريق أندري سيلفا، قبل أن يسجل اللاعب نفسه هدف العودة بطريقة رائعة في الدقيقة 95 من مقصية سكنت شباك براجا.

وانتقل الفريقان للوقت الإضافي الذي لم يشهد شوطه الأول أو الثاني أي أهداف.

في ركلات الترجيح سجل كوكا الركلة الثالثة بعدما أهدر بورتو الركلتين الثانية والرابعة، ليفوز براجا بكأس البرتغال.

شاهد الهدف الذي صنعه كوكا من هنا

شاهد ضربة جزاء كوكا.

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فيديو اليوم السابع

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