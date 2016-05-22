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وزير الخارجية يستقبل المرشحة النيوزيلاندية لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة

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وزير الخارجية يستقبل المرشحة النيوزيلاندية لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة وزير الخارجية يستقبل المرشحة النيوزيلاندية لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة

وزير الخارجية سامح شكري

استقبل سامح شكرى وزير الخارجية يوم الأحد الموافق 22 مايو الجاري “هيلين كلارك” مرشحة نيوزيلاندا لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة الجديد، والمديرة الحالية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تزور حالياً لعرض برنامجها الانتخابي ورؤيتها لعمل المنظمة الدولية إذا ما تقلدت المنصب.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن “هيلين كلارك” أعربت خلال لقائها مع الوزير شكري عن تطلعها للاستماع إلى رؤية مصر لما تتوقعه من السكرتير العام الجديد للأمم المتحدة، ليس فقط بسبب عضوية مصر الحالية في مجلس الأمن الذي سيتولى التصويت على المرشح، ولكن أيضاً لما لمصر من ثقل إقليمي ودولي هام، ورؤية شاملة لدور الأمم المتحدة في قضايا السلم والأمن والتنمية وبناء السلام ومكافحة الإرهاب.

وأضاف أبو زيد، بأن وزير الخارجية أكد خلال اللقاء على الأهمية التي توليها مصر لاستقلالية منصب الأمين العام للمنظمة الدولية، وتعبيره عن مواقف جميع أعضاء الأمم المتحدة، لاسيما الدول النامية والدول التي تمر بأزمات وعوامل عدم استقرار. كما أكد شكري على استعداد مصر للتفاعل بإيجابية ومساعدة الأمين العام الجديد للمنظمة على أداء مهامه ومسئولياته، وأن مصر سوف تنظر بكل حرص وجدية في عملية الاختيار القادمة.

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