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أخبار اليمن اليوم.. مصرع 3 يمنيين فى انفجار سيارة فى حضر موت

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أخبار اليمن اليوم.. مصرع 3 يمنيين فى انفجار سيارة فى حضر موت أخبار اليمن اليوم.. مصرع 3 يمنيين فى انفجار سيارة فى حضر موت
اهتمت أخبار اليمن اليوم بمصرع ثلاثة يمنيين على الأقل، إثر انفجار سيارة مفخخة كانت تقف بالقرب من محطة وقود بمنطقة روكب شرقى المكلا عاصمة محافظة حضرموت جنوب شرقى اليمن.

ونقلت صحيفة يمنية عن شهود عيان قولهم، اليوم الأحد، إن الانفجار أدى إلى تدمير عدد من السيارات كانت تقف فى المكان، وسارعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل القتلى والجرحى.

يأتى هذا التفجير بعد ساعات من مداهمة قوات من الجيش والأمن منزل فى منطقة روكب كان به عناصر من تنظيم القاعدة؛ ما أسفر عن مقتل 13 عنصرًا إرهابيًا وأسر قياديين بالتنظيم.

كما ركزت أخبار اليمن اليوم على تصريحات مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ التى أكد خلالها أن محادثات السلام التى تهدف إلى إنهاء الصراع فى هذا البلد العربى الفقير تحرز "تقدما لا يصدق"، مشيرا إلى أن هناك التزاما إلى حد كبير بوقف القتال.

وأضاف ولد الشيخ فى مندى بالعاصمة القطرية، الدوحة، اليوم الأحد، أن وقف الأعمال العدائية قائم بنسبة تتراوح بين 80 و90 بالمائة، بالرغم من استمرار بعض جيوب العنف.


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