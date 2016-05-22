أخبار فلسطين.. مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى من باب المغاربة

اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حراسة من قبل قوات وشرطة الاحتلال الخاصة.

وقالت مصادر مقدسية إن المستوطنين قاموا بجولات استفزازية فى الباحات، والتقطوا صورا لعدة أماكن من المسجد، مشيرة إلى أن المسجد شهد تواجدا للمصلين وطلبة العلم الذين تصدوا لاقتحام المستوطنين بهتافات التكبير وأجبروهم على المغادرة.

وتحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلى تكريس واقع التقسيم الزمانى والمكانى للأقصى وتهويد المدينة المقدسة؛ بالسماح للمستوطنين باقتحام الأقصى يوميا.