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طفلة تعثر على 24 ألف جنيه بالمنوفية وتسلمها للشرطة ومدير الأمن يكرمها

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طفلة تعثر على 24 ألف جنيه بالمنوفية وتسلمها للشرطة ومدير الأمن يكرمها طفلة تعثر على 24 ألف جنيه بالمنوفية وتسلمها للشرطة ومدير الأمن يكرمها
كرم اليوم اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، الطفلة فاطمة محمد غلاب طالبة ومقيمة بقرية العراقية، وذلك لتسليمها مبلغ 24 ألف جنيه إلى قسم شرطة شبين الكوم كانت عثرت عليها.

وكان اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية تلقى إخطارا من المقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شرطة شبين الكوم، من إدارة شرطة النجدة، بعثور الطفلة فاطمة محمد غلاب 8 سنوات طالبة ومقيمة قرية العراقية دائرة مركز الشهداء على كيس بلاستيك بداخله مبلغ مالى قدره 24 ألف جنيه فئات مختلفة، بجوار موقف الأتوبيس بالبر الشرقى بمدينة شبين الكوم دائرة القسم، وبسؤال والد الطفلة – 47 عاما - حارس عقار بذات الناحية ومقيم قرية العراقية دائرة مركز الشهداء، أفاد أنه أثناء شراء ابنته بعض الاحتياجات عثرت على المبلغ المنوه عنه.

تم التحفظ على المبلغ وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وصولا لمالكه.
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