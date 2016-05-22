رئيس شركة مصر للطيران: طيارينا على كفاءة عالية.. والإعلام الغربى مغرض

أكد الكابتن طيار هشام النحاس، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، أن طيارى مصر للطيران مدربون وعلى كفاءة عالية، مشددًا على أن الشركة من أعلى شركات السلامة بشهادة تقارير عالمية من شركتى "إيرباص وبوينج" العالميتين.

وحول وجود عيوب بالطائرة المنكوبة، أكد الكابتن طيار هشام النحاس، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، اليوم الأحد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، أن الطائرة لم يكن بها أى عيوب تمنعها من الطيران، مضيفًا: أى عيوب فنية تظهر داخل الطائرة يكشفها قائد الطائرة.

وحول تزايد الشكوك حول عمال النظافة فى مطار شارل ديجول بفرنسا، قال النحاس: لجنة التحقيق تستجوب كل من له صلة بالطائرة، ولكن فى الوضع الطبيعى فإن الطائرة تحتاج نظافة وتموين بالوقود، ويفترض أن المطار مؤمن".

وأشار إلى أن العثور على الصندوقين الأسودين يستغرق بعض الوقت، ولكن تم تحديد مكان الطائرة وانتشال بعض الأجزاء الخاصة بها فى توقيت قياسى.

وانتقد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران وسائل الإعلام الغربية، بشأن تعاطيها للقضية، قائًلا: "تصريحات مغرضة، وهذه الحوادث تحدث فى جميع دول العالم".

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