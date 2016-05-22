فوائد الضحك

يعتبر الضحك من اهم الامور التي يوصي بها خبراء النفس لتعدد فوائده المذهلة لصحة و جمال الجسم و لهذا نقدم لك حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحة و الجمال مقال مميز يحوي فوائد للضحك.

يتم انفاق أموال طائلة سنويا فى محاولة لتعزيز الصحه فعلى سبيل المثال نجد فى الولايات المتحده الأميريكيه يتم انفاق تريليونات من الدولارات كل عام لذلك. سواء عن طريق شراء المكملات الغذائيه أو اللياقه البدنيه الروتينيه و عضوية الصالات الرياضيه أو زيارة الطبيب وفحوصات الأسنان وغير ذلك من وسائل الحفاظ على الصحه بشكل عام لدرجه بالفعل تصل الي انفاق تريليونات الدولارات سنويا . رغم وجود العديد من الطرق التى يمكن أن توفر كل هذه الاموال وتعزز الصحه . بل أن هناك شئ سهل جدا ورخيص غير مكلف اذا أمكنك القيام به تعزز الصحتك ومزاجك طوال العمر بل وتدفعك للنجاح ألا وهى الابتسام .

الابتسامات تفعل أكثر بكثير من ترك انطباع للعالم أنك سعيد. الابتسامات تؤثر على صحة الانسان بشكل عام فلها فوائد صحيه عديده تجعلك تفكر فى تحويل الابتسامات الزائفه الى ابتسامات حقيقيه بالفعل .

فدعونا نتعرف على المزيد من فوائد الابتسام على صحة الانسان وهى كالتالى :

خفض معدل ضربات القلب .الابتسام يبطئ ضربات القلب ويريح الجسم. وهذا يتيح للقلب العمل دون الإرهاق. الأشخاص الذين يبتسمون ويضحكون غالبا ما يكونو أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب. والابتسام أيضا يخفض ضغط الدم مؤقتا

الحد من الإجهاد . الإجهاد هو مشكلة شائعة في العالم الحديث الذي يسبب العديد من المشاكل الصحية. قد يكون تخفيف التوتر بسيط. فالابتسامه أكثر من مره طوال اليوم. يتسبب فى إطلاق الاندورفين الذي يكافح ويقلل من هرمونات التوتر.

تحسين المزاج وجعله أفضل . الاندورفين بوسعه القيام بركل ضغط اليوم على الرصيف. فالاندورفين يرفع مزاجك.فى حال كونك حبط أوعند الشعور بالخيبة. فابتسامة على وجهك. حتى لو أنها ليست حقيقية تماما في البداية تقوم بتحويل يومك كله الى الأفضل.

زيادة الإنتاجية. وقد تبين أن هناك ربط بين زيادة الانتاجيه للفرد وبين قدرته على الابتسام .ففي حال بدء صافرة العمل .فمثلا اذا اطلعت على صورة حيوان محبب لك عبر الانترنت أو قرأت نكته ساعدتك على الابتسام قبل البدء بالعمل ستجد انك تستطيع القيام بعمل صعب وبمعدل أكثر كثافه من المعتاد بمنتهى السهوله .

تشجيع الثقه . تشير الدراسات إلى أنه عندنا نبتسم وبصدق أصبحنا محل ثقه من الآخرين. والثقة هي جزء مهم من الصحة الاجتماعية عند التعامل مع الآخرين. سواء أكانوا أحبائهم أو معرفه بسيطة. فيبدو أن العلاقات الاجتماعيه غالبا تبنى على الابتسام .

إنتاج التعاطف.عندما نشعر بالحرج أو اذا حدث موقف محرج لنا فتكون ردة الفعل الأولى بالنسبة لنا هي ابتسامة. هذه الغريزة تكسرالجليد فى الحاله الأولى وترفع من الشعور بالحرج فى الحاله الثانيه .وتعزز من تفكير الآخرون فينا. وتولدالشعور بالتعاطف بين الجموع. فنحن بحاجه للابتسام فى جميع المواقف.

تجنب الأسف. نحن تبتسم لتجنب شعور سيء. لأنه فى بعض الأحيان لا نريد أن نؤذي مشاعر الناس. لذلك نحن نبتسم عندما يشارك شخص ما قصة عن الكلب الخاص به. فنبتسم حتى لو كنا لا نهتم حقا. وتشير الدراسات إلى أنه إذا كنا لا تبتسم. سوف نشعر بالأسف لعدم القيام بذلك. هذا الأسف يؤثرعلى مزاجنا ويزيد من فرز هرمونات الضغط علينا.

تخفيف الشعور بالألم . فالابتسام على حد سواء مع الضحك قد ثبتقدرته على تخفيف الألم. فهم يزيدون من افراز الاندورفين الذي يرفع مزاجك الخاص فالابتسام والضحك يعد من المسكنات الطبيعية.

زيادة الاهتمام . الإجهاد يحد تصوراتنا ويضيق اهتمامنا. حيث يمكننا التركيز فقط على شئ واحد . فبالابتسام يتعارض مع هذا ويوسع اهتمامنا مرة أخرى. ويفتح لنا ما يصل الى تعدد المهام والأفكار التي تأتي من هامش تصورنا وعقلنا الباطن

الجاذبيه.الابتسام يجعلك أكثرجاذبية ويبدو أن هذاصحيح خاصة بالنسبة للنساءلأن الرجال تحب الانجذاب للمرأة المبتسمه ببساطه.

كسب النجاح . يمكن أن تظهر ابتسامة ثقة. ثقة بالنفس.تجعلك فى أعلى المراتب فى العمل.فأولئك الذين يبتسمون أكثر عرضة لكسب المزيد من المال. من خلال اللجوء اليهم فى تقديم النصائح مما يؤدى الى زيادات فى العمل التى يجنى منها أموال أكثر. وكثير من حب الزملاء وبالتالى نجاح أكثر .

تبدو أصغر سنا . الابتسامات بشكل طبيعي ترفع وجهك وتجعلك تبدو أصغر سنا .بمقدار 3 سنوات أصغر فى المتوط طبقا للدراسات العلميه التى أثبتت ذلك.

طول العمر .آثار الابتسامة جيدة جدا.فالأشخاص الذين يبتسمون أكثر في كثير من الأحيان يطيل عمرهم لفترة أطول من حوالي 7 سنوات أطول من نظيرهم .وفقا لدراسة واحدة. لأن الابتسام يساعد القلب.يخفف من حدة الضغوط اليوميه وأكثر من ذلك بكثير لإبقاءكم بحاله صحية جيدة.

تقوية الجهاز المناعي . الابتسامات تساعد الجسم على الاسترخاء وهذا يتيح للجهاز المناعى رد فعل أسرع وأكثر فعالية ضد الغزاة.

طرق العلاج بالضحك :

قام الأطباء و المتخصصون في مجال الصحة النفسية و العقلية باللجوء إلى الضحك كعلاج لبعض الاضطرابات النفسية و الجسدية نظرًا لأهميته لصحة الانسان لذلك قاموا بوضع عددًا من الطرق لتطبيق اسلوب العلاج بالضحك :-

اولًا العلاج عن طريق روح الدعابة : يقوم الطبيب بتلك الطريقة بتقديم بعض الوسائل المرحة كالأفلام و المسرحيات و الندوات الفكاهية و الكارتون ، يستخدم الطبيب جلسات فردية مع المريض يختار فيها انسب الطرق المناسبة لعلاج هذا المريض و ما هو المناسب لحالاته النفسية و المزاجية و قد يتغير العلاج من وقت لأخر حسب تحسن المريض و قابليته لتحسن .

ثانيًا العلاج عن طريق المهرج : يستخدم الاطباء صفة المهرج عن طريق القيام ببعض الحركات التي تساعد على الضحك و لكن هذا الاسلوب ليس بالطبع لجميع المرضى بالأخص يكون للأطفال الذين يعانون من امراض التوحد و الاضطرابات العقلية و الادراكية لمساعدتهم على التحسن او الكبار المصابين بمتلازمات النمو ، بات استخدام هذا النمط من العلاج في جميع المستشفيات لأنه يساعد على التقليل من نسبة الخوف لدى المريض و القلق كما انه يقلل من الاعتماد على المهدئات و يقوية الجهاز المناعي .

ثالثًا مثيرات الضحك : يقوم الطبيب بتجميع جميع الاشياء التي تساعد المريض على الضحك من ذكريات الطفولة سواء كانت احداث او اصدقاء او مواقف حدثت لمريض اثناء فترات الطفولة و يبدأ بعمل بعض التمارين من اجل اثارة المريض للضحك ، يأتي العلاج بالمثيرات كرد فعل لمراحل السابقة لبداية تكوين علاقات اجتماعية جديدة مع البيئة المحيطة بالمريض .

رابعًا يوجا الضحك : هي عبارة عن تمرين جماعي من 30 إلى 45 دقيقة يكون عبارة عن مراحل اليوجا كتمارين التنفس ثم الاطالة مع الضحك انتشر هذا البرامج مؤخرًا في العديد من المصحات النفسية حول العالم .

خامسًا الضحك مع التأمل : هذا التمرين يكون المرحلة النهائية من مراحل العلاج بعد بداية الشفاء يقوم المريض بهذا التمرين مع نفسه عبارة عن 15 دقيقة يتأمل المريض الضحك مع نفسه بشكل تلقائي عن طريق تذكر اشياء مرحة او مواقف مرحه فيأتي الضحك بشكل تلقائي

الآثار الجانبية للضحك

التهاب العضلات

> عند الضحك بشكل خاص لفترات طويلة من الزمن ، يمكن أن يؤثر على عضلات البطن لتصبح مؤلمة ، وربما وجع لفترة قصيرة بعد الضحك .

> هذا التأثير ليس دائم ، بل هو في الواقع يأخذ شكل من أشكال الممارسة المفيدة .

مرض القلب والجراحة

> لا توجد بيانات علمية تبين ان الضحك في حد ذاته يمكن أن يكون له أي آثار سلبية ، ما لم يكن جنبا إلى جنب مع قضايا صحية خطيرة أخرى مثل مرض القلب الشديد ، الذي التحفيز من الضحك وزيادة مؤقتة في ضغط الدم يمكن أن تكون خطرة .

> أيضا ، ينبغي تجنب الضحك أثناء التعافي من عملية جراحية في البطن أو بعض المناطق الأخرى من الجسم التي تتأثر جسديا بفعل يضحك .

> الى جانب تلك حالات قليلة تحذيرية ، والنتائج واضحة .

دراسات وابحاث

اثبتت الدراسات الامريكية ان الفوائد الصحية للضحك تشمل الحد من هرمونات التوتر و ضغط الدم ، فضلا عن زيادة تدفق الدم والأوكسجين إلى الخلايا والأعضاء .

> كما ان الضحك يوفر تجريب الطبيعية لعدد من المجموعات العضلية ، ويساعد في الدفاع الذاتي ضد الامراض ، حتى انه يؤدي إلى زيادة استجابة الخلايا المفيدة لقتل المرض في جميع أنحاء الجسم .

> وقد تبين أيضا الضحك يزيد من قوة الذاكرة ، والذكاء ، والإبداع .