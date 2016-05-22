تعتبر الفواكه من الاغذية الضرورية لجسم الانسان و هذا لتعدد فوائدها الصحية و الجمالية المدهشة و من هنا نطرح عليكم حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحة و الجمال مقال مذهل و صحي يشمل فوائد الفواكه المجففة للحامل.

من الجيد دائماً أن نبحث عن الخيارات الغذائية المتعددة والمفيدة أثناء فترة الحمل ، فبعض الأطعمة هي جيدة بالنسبة لك ولطفلك، بينما البعض الآخر منها قد تكون أطعمة مشكوك فيها. الفواكه الجافة أثناء الحمل تقدم للأم العديد من الألياف، والفيتامينات، والمعادن للحفاظ على حركة أمعائك وتغذية و نمو الطفل، ولكن يجب أن تؤخذ الاحتياطات عند التناول.

كيف يتم تجفيف الفواكه ؟

لكي تتم عملية التجفيف للفاكهة هناك بعض الخطوات التي يتم القيام بها حتى نصل الى تجفيف الفاكهة و تبدأ ب : –

1- كيف يتم إختيار الفاكهة التي تناسب التجفيف ؟

> من أكثر الفواكه التي يتم تجفيفها و تناولها مجففة و لذيذة المشمش , التفاح , الخوخ , الموز , التوت , جوز الهند كذلك يمكن تجربة الأناناس و الكيوي .

2- كيفية تجهيز الفاكهة للتجفيف .

> إن عملية تحضير الفاكهة للتجفيف لا تختلف عن تحضيرها لتناولها , حيث يجب أن يتم غسل الفاكهة بشكل جيد و التأكد من تخلصها او اي اوساخ او اتربة عالقة بها و بخاصة اذا كان التجفيف للفاكهة سيتم بقشرها , تقطيع الفاكهة الى قطع ذات أحجام متساوية على أن يكون حجم القطعة في حجم حبة الكرز او حسب الرغبة لكن على أن تكون القطع متساوية بقدر الإمكان .

3- المعالجة .

> لا مفر عند القيام بعملية التجفيف للفاكهة ان يفقد فيتامين ( C ) لذا فعند القيام بعملية التجفيف ينصح بإضافة قرص فيتامين ( C ) مطحون بمعدل 5 جرام لكل ربع كوب من الماء المستخدم في التجفيف , او يمكن إتباع معالجة أخرى حيث يتم وضع الفاكهة على البخار لمدة تصل الى خمس دقائق ثم ننقلها الى ماء بارد او ثلج حتى يتم ايقاف عملية الطهي للفاكهة و لكن تلك الطريقة لا تناسب كل أنواع الفواكه و لكن من الفواكه التي تعتبر تلك الطريقة هى الانسب لها التفاح , الكمثرى , المشمش و تعتبر تلك الخطوة ليست اساسية حيث يمكن القيام بها او لا .

4- التجفيف و طرقه : –

– التجفيف بالشمس .

> تناسب تلك الطريقة المقيمين في المناطق الحارة و فيها يتم فرد الفاكهة او قطع الفاكهة في صنية و توضع تحت الشمس مباشرة مع تغطيتها بالقماش النظيف و الخفيف الذي يمتص الماء على ان يتم تقليب الفاكهة على الاقل مرة في اليوم و يتم إدخالها في الليل .

>– التجفيف بالفرن .

> و يستخدم في تلك الطريقة حرارة الافران حيث يتم فرد الفاكهة او قطع الفاكهة في صنية فرن مع تغطية القاعدة بالقماش و وضع الصنية في فرن على درجة حرارة منخفضة و ترك الباب مع فتحة صغيرة للتخلص من بخار الماء المتصاعد من الفاكهة .

للتعرف هل تمت عملية التجفيف عن طريق لمس الفاكهة و التاكد من ملمسها هل تخلصت من نسبة الرطوبة بها ام لا .

و قد عرف تجفيف الفاكهة منذ عصور قديمة و كانت الطريقة الشمسة هى المتبعة في التجفيف سواء في تجفيف الفاكهة او الخضار و مع التطور بدأ اتباع الطرق الحديثة في التجفيف و تعني عملية التجفيف التخلص من الرطوبة في الفاكهة و جعلها عند أدنى مستوى ممكن .

هل يمكن للأم الحامل تناول الفواكه المجففة بشكل آمن ؟

نعم بالفعل ! فالفواكه الجافة خلال فترة الحمل تقدم المواد الغذائية الكاملة التي من شأنها أن تكون مفيدة، كما أنها تساعد في تخفيف بعض أعراض الحمل المزعجة. فالفواكه المجففة يمكن أن تكون وجبة خفيفة صحية، لذيذة في وعاء من الحبوب المختلطة في اللبن، أو ضمن محتويات طبق سلطتك. وهنا بعض من العناصر الغذائية التي سوف تجدينها بالفعل في الفواكه الجافة :

– الألياف

الإمساك هو واحد من أكبر المضايقات التي تحدث أثناء الحمل. وذلك لأن هرمونات الحمل تبطئ حركة الأمعاء الخاص بك إلى أسفل ذلك أن طفلك يحصل على معظم المواد الغذائية من ما تأكلينه.والألياف على رأس الفيتامينات التي يجب أن تحصلين عليها قبل الولادة ، فإذا كنت لا تأكلين القدر الكاف من الألياف قد لا تكونين قادرة على التغوزط أو قضاء حاجتك في كثير من الأحيان كما كنت من قبل حدوث الحمل ، لذا يجب عليك أن تأكلين الفواكه الجافة أثناء الحمل والتي يمكن أن تساعدك على الحصول على الألياف اللازمة يوميا.

– الحديد

سوف تحتاجين إلى حوالي 27ملجم ايومياً من الحديد خلال فترة الحمل. حيث يحتاج جسمك الحديد لانتاج المزيد من حجم الدم، ويساعد أيضا على إنتاج كميات إضافية من الهيموغلوبين من أجل طفلك. فأنت سوف تكونين مسؤولة عن بناء مخازن الحديد لطفلك والأهم من ذلك، فإن الحديد في الدم يساعد الطفل على تلقى الكثير من الأوكسجين من الرئتين.

– فيتامين (أ)

هناك مستوى عال جدا من فيتامين (أ) في المشمش المجفف. ويأتي ذلك من كميات كبيرة من البيتا كاروتين الذي يحوله الجسم إلى فيتامين (أ) وهو من المغذيات اللازمة لمساعدة الجسم على استخدام خلايا الدم الحمراء، ووضع الرؤية لطفلك والحفاظ على صحة الجهاز المناعي.

– فيتامين E

فيتامين E مهم بالكميات الصحيحة أثناء الحمل للمساعدة في نمو الخلايا والرئتين للطفل. وهو قد يساعد أيضا في الحفاظ على مستوى السكر في الدم تحت السيطرة ومنع طفلك من الإصابة بالربو ، كما يساعد فيتامين E أيضا على امتصاص فيتامين (أ) على نحو أفضل.

– فوائد أخرى

– سهلة جدا للهضم بسبب السكريات الطبيعية.

– تمد جسمك بالطاقة السريعة التي تساعد على تغذية العضلات.

– وأظهرت الدراسات أن الأمهات الذين يتناولون الفواكه الجافة أثناء الحمل أنجبن أطفالاً مع مشاكل أقل في كل من الربو والتنفس.

– انخفاض “مؤشر نسبة السكر في الدم”، مما يعني أنك أقل احتمالا لمواجهة ارتفاع نسبة السكر العالية والسريعة في الدم.

الاحتياطات اللازمة لتناول الفواكه المجففة أثناء الحمل

هناك بعض الاحتياطات لتناول الفواكه الجافة أثناء الحمل بما في ذلك :

1) قد تحتوي على كميات ضئيلة من مادة الأكريلاميد، وهي مادة سامة ، وتظهر أشكال هذه المادة الكيميائية في الطعام عند تسخينها لفترات طويلة من الزمن. ويمكن أن تكون مادة مسرطنة وتؤثر على الجهاز العصبي والخصوبة. إبحثي عن الفواكه “المجففة” التي لا يتم معالجتها داخل المصنع.

2) النسبة العالية من السكر مع السكريات الطبيعة المضافة لا تجعل دائما الأشياء حلوة كما نود، لذلك فالشركات غالبا ما تضيف الكثير من السكر إلى الفواكه المجففة لتحسين الطعم.

3) تحتوي الفواكه المجففة على طاقة كثيفة، ولكن السعرات الحرارية في الفواكه المجففة والمعبأة تكون مرتفعة جداً؛ فأثناء عملية التجفيف لن تحصلين فقط على فيتامينات أكثر كثافة، ولكن سوف تحصلين على الكثير من السعرات الحرارية ، لذا يجب أن تحددين لنفسك أجزاء صغيرة لمنع تناول الكثير من السعرات الحرارية.

4) قد تحتوي الفواكه المجففة على بعض “ثاني أكسيد الكبريت.” وهو مادة كيميائية من المعروف أنها تسبب الحساسية و / أو نوبات الربو. هذه المواد الحافظة تجعل الفواكه المجففة تبدو جميلة، ولكن يمكن أن تكون خطرة بالنسبة للتسبب في تلك حساسية، لذلك تأكدي من شراء “جميع الطبيعية” الفواكه المجففة مع الفاكهة المدرجة

ملاحظة سريعة : يمكن تصنيع الفواكه الجافة في المنزل بحيث تكونين متأكدة من أنك تحصلين على نسخة أكثر صحة. كما يمكنك تجنب المواد الحافظة والسكر الإضافي، والمواد الكيميائية لجعلها صحية بشكل أكثر.

الفواكه الجافة والمكسرات الموصى بها خلال الحمل

الفواكه الجافة، العناصر المغذية ، السعرات الحرارية وكيف تساعدك

– المشمش المجفف

يحتوي على الألياف، فيتامين (أ) والنحاس وفيتامين E ، وبه 381 السعرات الحرارية / 1 كوب ؛ وتساعد الألياف على منع الإمساك ، كما يبني فيتامين (أ) نظام المناعة لديك ويساعدك على معالجة خلايا الدم الحمراء، بينما يساعد النحاس الأجهزة الخاصة بك والعضلات على أداء وظيفتها في أفضل حالاتها، وأخيراً قد يساعد فيتامين E على تقليل خطر الإصابة بتسمم الحمل وارتفاع ضغط الدم في نهاية الحمل.

– التفاح المجفف

يتوي على الألياف والبوتاسيوم ، وبه 209 السعرات الحرارية / 1 كوب؛ ويحتوي التفاح على نسبة عالية من الألياف للمساعدة في تعزيز وظيفة الأمعاء السليمة. كما أن احتوائه على نسب عالية من البوتاسيوم أيضا عند التجفيف يساعد في الوظيفة الصحية للعضلات والسيطرة على ضغط الدم.

– الموز المجفف

يحتوي على المغنيسيوم وفيتامين B6، وفيتامين C ، وبه 147 السعرات الحرارية/ 1 للأوقية؛ ويمكن أن يساعد المغنيسيوم على نمو وتطور عظام الطفل، والأعصاب، والعضلات والمغنيسيوم القليل في النظام الغذائي هو ملين طبيعي ويعزز حركة الأمعاء صحية. كما يمكن أن يساعد الموز على الترويج لضغط الدم الصحي ،ويساعد فيتامين B6 في الحفاظ على مستويات الكولسترول في نطاق صحي.كما يساعد فيتامين C على نمو دماغ الطفل وتعزيز نظام المناعة الصحي.

– التمور المجففة

تحتوي على الحديد، الألياف، الكالسيوم ، وبها 277 السعرات الحرارية / 3.5 للأوقية ؛ تساعد الكمية العالية من الحديد الموجود في التمر على منع فقر الدم ، كما أنها غنية بالألياف التي تساعد على منع الإمساك. وهي أيضا تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والتي يمكن أن تساعد في بناء عظام وأسنان قوية، وسلامة الجهاز العصبي في الأطفال.ويمكن أن يساعد الكالسيوم أيضا في منع تسمم الحمل وارتفاع ضغط الدم خلال فترة الحمل.

– الأجاص المجفف

يحتوي على النحاس وفيتامين C والحديد، وفيتامين K ، وبه 236 السعرات الحرارية / في نصف كوب؛ انظري فوائد تلك العناصر الغذائية أعلاه سيدتي ، ويمكنك تناولها في سلطتك.

– الخوخ المجفف

يحتوي على الحديد، البوتاسيوم، فيتامين (أ) والنحاس ، وبه 191 السعرات الحرارية / في نصف كوب؛ الخوخ المجفف يعطيك كمية ضخمة فيما يقرب من حوالي 34٪ من حاجة بك فيتامين (أ) في اليوم كما يحتوي على البوتاسيوم والنياسين والنحاس، بالإضافة إلى أنه يوفر 18٪ من الحديد الذي يحتاجه جسمك خلال اليوم الواحد .

– الزبيب

يحتوي على الحديد، الألياف ، وبه 488 السعرات الحرارية / 1 كوب؛ وهو يساعد على منع فقر الدم. يمكن أن يساعد الزبيب أيضا على منع الإمساك.

* المكسرات، العناصر المغذية ، السعرات الحرارية وكيف تساعدك

– اللوز

يحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم والبروتين، فيتامين بي وفيتامين E ، وبه 529 السعرات الحرارية / 1 كوب؛ يساعد على بناء عظام قوية سليمة، ويعزز نمو الهيكل العظمي السليم، ويمنع الوزن المنخفض للطفل عند الولادة ، كما يوفر البروتين، ويساعد على نمو دماغ الطفل، ويمكن أن يساعد في منع ارتفاع ضغط الدم.

– عين الجمل

يحتوي على أوميغا 3 الأحماض الدهنية ، وبه 523/1 الكأس ؛ حيث تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية على تعزيز خلايا المخ السليمة في الطفل ،كما تساعد أيضا على بناء نظام مناعي صحي، فإذا لم تكن لديك حساسية لكل من عين الجمل والجوز خلال فترة الحمل فيجب أن تعلمي بأنها جيدة جداً لنمو طفلك خلال فترة الحمل.