خدعوك فقالوا.. الفياجرا والمنشطات الجنسية ترفع الضغط

"المنشطات الجنسية بتعلى الضغط"، معتقد مغلوط وسائد بين الكثير من الرجال، ترسخ لأسباب كثيرة وعوامل عديدة، من أهمها الأفلام والمسلسلات التى ترسخ لمفاهيم خاطئة عن العقاقير الطبية بشكل عام.

ودون سند طبى يعتقد أغلب الرجال أن تعاطى المنشط الجنسى أو أقراص الفياجرا بأنواعها يزيد من نسب ارتفاع ضغط الدم، ليكون سببا حقيقا فى حدوث مشكلات خاصة بالقلب أو الضغط.

الدكتور محمد الإمبابى - استشارى أمراض الذكورة تناسلية وعقم بقصر العينى، عضو الجمعية المصرية لأمراض الذكورة - قال إن الاعتقاد السائد بأن المنشطات الجنسية تزيد من ارتفاع ضغط الدم لدى متعاطيها، أمر مغلوط رغم شيوعه، والعكس صحيح، فالمنشطات الجنسية والفياجرا بأنواعها وأقراص التنشيط وعقاقيره، تعمل على خفض الضغط بشكل كبير لا رفعه.

وأكد أن الأقراص المنشطة كالفياجرا تعمل بالفعل على تقليل حدة ضغط الدم بشكل ملحوظ، وذلك لأنها تعمل على توسعة الشرايين بالجسم بشكل سريع، مما يخفف من الضغط للدم المتدفق بداخلها، ما يجعلها سببا فى هبوط ضغط الدم تدريجيا وبشكل واضح فور تعاطيها.

وقال د. محمد إنه لا يصح أبدا تعاطى المنشطات الجنسية سوى تحت إشراف طبى محكم ومتابع لعلامات الجسم وقدراته الحيوية.

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