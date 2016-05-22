أحدث صيحة فى عالم الطب البديل.. علاج القدم السكرى بقشور الأسماك

كشف المؤتمر الدولى للعناية بالجروح، الذى انعقد مؤخرا بمدينة أتلانتا الأمريكية، عن أحدث علاج للجروح باستخدام قشور أسماك القد الذى يعيش فى المحيط الأطلنطى.

وأشارت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من مستشفى دانديريد بمدينة ستوكهولم السويدية إلى أن قشور أسماك القد تحتوى على أحماض دهنية مثل الأوميجا-3 تتمتع بخواص رائعة مضادة للالتهابات، تساهم فى علاج القدم السكرى والجروح المزمنة التى تقاوم الوسائل العلاجية المختلفة ويستدعى علاجها وقتا طويلا.

وكشفت التجارب التى أجريت على مجموعة من المرضى أن قشور الأسماك نجحت فى علاج الجروح المزمنة خلال فترة لا تتعدى 4 أسابيع وبنسب نجاح تخطت 90%، ونشرت هذه النتائج مؤخرا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA قد صدقت مؤخرا على طرح لاصقة طبية لعلاج قرح القدم السكرى التى تصيب ملايين الأشخاص حول العالم، واللاصقة مصنعة من السيليكون وكولاجين الأبقار وغضاريف أسماك القرش، وهو توفر البيئة اللازمة لتجديد الجلد والأنسجة التالفة والتخلص من الجروح.

- لاصقة طبية مستخلصة من الأسماك والأبقار لعلاج القدم السكرى