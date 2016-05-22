المصري لـ كلام في الجون: ' أزمة غالي بسبب صراعات الأهلي والزمالك.. والوزير بين نارين

يرى حمادة المصري عضو اتحاد الكرة أن أزمة حسام غالي مع المنتخب سببها "صراع انتماءات بين الأهلي والزمالك داخل المنتخب".

الأزمة مشتعلة منذ مباراتي نيجيريا مارس الماضي بين الجهاز الفني وقائد الأهلي الذي لن ينضم على الأغلب لقائمة مباراة تنزانيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2017 والمقرر لها يوم 4 يونيو المقبل.

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وقال حمادة المصري لبرنامج (كلام في الجون) عبر إذاعة ميجا إف أم: "أزمة حسام غالي مع المنتخب سببها صراع انتماءات بين الأهلي والزمالك داخل المنتخب وهو الخطأ الكارثي".

وأضاف "الخطأ الكارثي واجب على هاني أبو ريدة وإيهاب لهيطة من أجل حلها لأن منتخب مصر فوق الجميع".

وتطرق عضو اتحاد الكرة في حديثه عن حل المجلس قائلا: "وزير الرياضة الآن في موقف صعب للغاية. بين ناريين".

وأوضح "هو لا يستطيع حل اتحاد الكرة وهو أيضا يعاني بسبب الحكم القضائي الذي صدر بحل المجلس".

وعن جمال علام قال المصري: "لقد ارتكب خطأ فادحا وسنعقد اجتماع مجلس يوم الاثنين من أجل قبول استقالة جمال علام وسيتم إسناد المهمة إلى حسن فريد لأنه النائب".

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