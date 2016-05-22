كيري يجري محادثات مع قادة ميانمار في نايبيتاو

التقى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع الزعماء الرئيسيين في ميانمار خلال زيارته للعاصمة نايبيتاو، اليوم الأحد، مما يشير إلى دعم الولايات المتحدة للحكومة المدنية الجديدة، بقيادة أونج سان سو كي.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن كيري بدأ زيارته لميانمار كجزء من جولته التي بدأت في 14 مايو الجاري ، والتي تشمل أيضا زيارات إلى المملكة العربية السعودية والنمسا وبلجيكا وفيتنام، وفقا لبيان وزارة الخارجية الأمريكية.

وتأتي زيارة كيري عقب مرور أقل من أسبوع على رفع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما عقوبات اقتصادية ومالية كانت مفروضة على ميانمار بهدف تحفيز المزيد من الاستثمارات الأمريكية ودعم النمو الاقتصادي في ظل الحكومة الجديدة.

أ ش أ