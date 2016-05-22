مجلس النواب يحفظ ثلاثة طلبات لرفع الحصانة عن ثلاثة نواب

قرر مجلس النواب حفظ ثلاثة طلبات مقدمة إلى المجلس لرفع الحصانة عن ثلاثة من نواب المجلس .

وقال الدكتور على عبد العال رئيس المجلس خلال الجلسة المسائية التي عقدت اليوم الأحد إن حفظ هذه الطلبات جاء لعدم استيفائها الشروط المطلوبة لرفع الحصانة وعدم تضمين الطلبات صورة من عرائض الدعاوى المرفوعة .

من جهة أخرى .. تقدم النائب الهامي عجينة خلال الجلسة المسائية لمجلس النواب اليوم باعتذار لوزير البترول عما بدر منه خلال إحدى الجلسات السابقة .. قائلا إن الاعتراف بالحق فضيلة ، مشيرا إلى أنه بعد التحقيق اكتشفت أن الخطأ جاء من الأمانة العامة للمجلس مطالبا الأمين العام للمجلس بتصحيح الواقعة .

وقال الهامي عجينه إن وزير البترول بريء من وصفي بالسيدة في الخطاب الذي قدمته الوزارة لي عن طريق الأمانة العامة قائلا “أتقدم له بالاعتذار واكن له كل الاحترام .

يذكر أن الهامي عجينة ، أكد في أحد الجلسات أن وزارة البترول أرسلت له خطابا وصفته فيه ب “السيدة الهامي عجينه”.

أ ش أ