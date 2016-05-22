شرطة دبي تكشف تفاصيل ملابسات جريمة قتل الطفل عبيدة

كشف اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي عن ملابسات جريمة قتل الطفل المفقود في إمارة الشارقة (عبيدة ) البالغ من العمر تسع سنوات الذي فقد مساء الجمعة 20 مايو الجاري من أمام كراج والده في منطقة الشارقة الصناعية.

وأوضح أن سرعة تحرك الفرق الميدانية فور ورود البلاغ في حوالي الساعة 8:00 من صباح اليوم الأحد عن العثور على جثة طفل مرمي أسفل احدى الأشجار المحاذية لشارع المدينة الجامعية بمنطقة الورقاء اختصاص مركز شرطة الراشدية.

وأوضح انه بانتقال الطبيب الشرعي ومعاينته للجثة أفاد بأنه مر على الوفاة فترة لا تقل عن 24 ساعة ، كما حدد سبب الوفاة عن طريق الخنق كما أكد وجود بعض السحجات الناتجة عن المقاومة على اعلى جسم المجني عليه وأياديه كما توجد لآثار محاولة اللواط به.

وأضاف انه خلال ساعتين من تلقي البلاغ تمكنت شرطة دبي من الاشتباه بأحد الأشخاص الذين تربطه علاقة صداقة بوالد الطفل ،حامت حوله الشكوك لانه آخر من تواجد برفقته ، كما قام بتغيير مقر سكنه منذ واقعة التغيب وعليه تم جمع الاستدلالات عن المتهم تبين انه من اصحاب السوابق وتمكنت فرق شرطة دبي من ضبطه ويدعى نضال عيسى عبدالله أبوعلي - أردني - 48 سنة.

من جانبه أوضح اللواء خبير خليل ابراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بسؤال المتهم أقر بارتكاب الجريمة حيث قام في حوالي الساعة 19:00 من مساء يوم الجمعة باستدراج الطفل من مقر عمل والده اختصاص إمارة الشارقة لشراء لعبه (سكوتر) وتوجه به الى منطقة الممزر بسيارة استعارها من حارس البناية التي يقطن بها وفي مواقف السيارات قام بشرب الخمر وطلب من الطفل خلع ملابسه للواط به و صاح الطفل بانه سيبلغ والده بواقعة اللواط فقام بإسكاته حيث حاول خنقه بكلتا يديه ومن ثم قام بخنقه بواسطة غترة حتى فارق الحياة واستمر في تناول الكحول حتى الساعة 5 فجرا يوم السبت الماضي.

وأضاف انه بعد ذلك توجه الى مقر سكنه بالشارقة تاركا الطفل في السيارة على المقعد الخلفي وفي حوالي الساعة 7 صباحا من نفس اليوم تحرك بالسيارة الى المدينة الجامعية في دبي وتخلص من الجثة برميها أسفل احدى الأشجار كما تخلص من باقي الأغراض برميها بأماكن مختلفة .