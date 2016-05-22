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نشرة ONA للفضائيات| السيطرة على حريق بماسبيرو.. CBC تؤجل”ألعابنا الحلوة”.. حلمي عبد الباقي في ضيافة الحياة

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إعداد- إنجي لطفي

تنشر وكالة« ONA»، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية.
> قررت cbc تأجيل حلقتي برنامج “صاحبة السعادة ” من تقديم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس مراعاة لشعور الحالة العامة..للمزيد

إسعاد يونس في صاحبة السعادة – أرشيفية

إسعاد يونس في صاحبة السعادة – أرشيفية

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثى المطرب حلمى عبد الباقي في الظهور الأول للمطرب حلمي عبد الباقي بعد غياب في العاشرة مساء الثلاثاء المقبل على شاشة الحياة..للمزيد

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صرح مصدر مسئول باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بأنه تم السيطرة على دخان محدود شب بكافيتريا الدور العاشر بمبنى ماسبيرو. وذلك نتيجة تراكم شحوم في المدخنة الخاصة بالكافيتريا..للمزيد

ماسبيرو - أرشيفية

ماسبيرو – أرشيفية

 

يكشف الإعلاميان خليل جمال وممدوح الشناوي، الستار عن عالم الخادمات خلال حلقة بعد يوم غد الثلاثاء، من برنامج “خلاصة الكلام”..للمزيد

خليل جمال وممدوح الشناوي

خليل جمال وممدوح الشناوي

 

تكشف الإعلامية سليمان في برنامج “عين”، والذي يذاع على قناة “الحياة”، غدًا الأحد في الساعة 11 مساء كواليس مسرحية “رسمي فهمي نظمي”..للمزيد

برنامج عين

برنامج عين

“أيوة هسافر على للطيران”، مبادرة جديدة على “شعبي إف إم”..للمزيد

شعبي إف إم

شعبي إف إم

تترأس صفاء حجازي، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، والتي ترأسه مصر لمدة عامين..للمزيد

اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب‎

اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب‎

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أونا

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