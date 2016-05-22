نشرة ONA للفضائيات| السيطرة على حريق بماسبيرو.. CBC تؤجل”ألعابنا الحلوة”.. حلمي عبد الباقي في ضيافة الحياة

إعداد- إنجي لطفي

تنشر وكالة« ONA»، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية.

> قررت cbc تأجيل حلقتي برنامج “صاحبة السعادة ” من تقديم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس مراعاة لشعور الحالة العامة..للمزيد

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثى المطرب حلمى عبد الباقي في الظهور الأول للمطرب حلمي عبد الباقي بعد غياب في العاشرة مساء الثلاثاء المقبل على شاشة الحياة..للمزيد

صرح مصدر مسئول باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بأنه تم السيطرة على دخان محدود شب بكافيتريا الدور العاشر بمبنى ماسبيرو. وذلك نتيجة تراكم شحوم في المدخنة الخاصة بالكافيتريا..للمزيد

يكشف الإعلاميان خليل جمال وممدوح الشناوي، الستار عن عالم الخادمات خلال حلقة بعد يوم غد الثلاثاء، من برنامج “خلاصة الكلام”..للمزيد

تكشف الإعلامية شيرين سليمان في برنامج “عين”، والذي يذاع على قناة “الحياة”، غدًا الأحد في الساعة 11 مساء كواليس مسرحية “رسمي فهمي نظمي”..للمزيد

“أيوة هسافر على مصر للطيران”، مبادرة جديدة على “شعبي إف إم”..للمزيد

تترأس صفاء حجازي، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، والتي ترأسه مصر لمدة عامين..للمزيد