بالصور.. محافظ السويس ومدير الأمن يعزيان فى أحد ضحايا الطائرة المنكوبة

قام محافظ السويس اللواء أحمد الهياتمى ومدير أمن السويس اللواء مجدى عبدالعال وقيادات الجيش الثالث الميدانى، بحضور عزاء أحد ضحايا الطائرة المصرية بالمحافظة، الشهيد أمجد أديب عياد الشهير بأمجد ارجنتو، 45 عاما.

وحضر أيضا العزاء نواب السويس بالبرلمان وقيادات الأحزاب وتنفيذيون من أجل مواساة أسرة الفقيد.

وكانت كنائس السويس، اليوم، قامت بتأدية القداس الإلهى على أمجد أديب عياد الشهير بأمجد ارجنتو، وسط حضور كثيف من المصلين بمختلف الكنائس التى بدأت صلواتها منذ، صباح اليوم، داعين لأسرته بالصبر والتحمل.

واحتشد أهالى وأقارب وأصدقاء الشهيد أمجد ارجنتو بكنيسة الأنبا أنطونيوس في حالة انهيار لما أصابهم من فجيعة رحيلة عنهم فجأة دون العثور على جثمانه حتى الآن، فيما أكدت الزوجة أنها تحتسبه شهيدا عند ربه.

وقال أقاربه، إنهم لا يصدقون حتى الآن وفاته وإنهم يعيشون على أمل العودة فى أى لحظة، خاصة أنهم لم يعثروا على باقى حطام الطائرة أو الصندوق الأسود الذى يؤكد لهم وفاته، مشيرين أن الضحية كان يتمتع بحب الناس لما يفعله من خير.

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