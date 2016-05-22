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جامعة بني سويف تنعي ضحايا حادث الطائرة المنكوبة وتدعم شركة مصر للطيران ‎

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جامعة بني سويف تنعي ضحايا حادث الطائرة المنكوبة وتدعم شركة مصر للطيران ‎ جامعة بني سويف تنعي ضحايا حادث الطائرة المنكوبة وتدعم شركة مصر للطيران ‎

دكتور أيمن لطفى

نعي مجلس جامعة  بني سويف خلال جلستة  برئاسة الدكتورأمين لطفي رئيس الجامعة، ببالغ الإيمان بقضاء الله وقدرة، ضحايا طائرة للطيران الذين لقوا مصرعهم إثر تحطم الطائرة في البحر المتوسط في طريق عودتها إلى القاهرة قادمة من باريس.

وتتقدم جامعة  بني سويف بخالص العزاء لأسر الضحايا المصريين، سائلا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم، كما تتقدم أسرة جامعة بني سويف بخالص تعازيها  ومواساتها  إلى قيادات وحكومات وشعوب ضحايا الطائرة غير المصريين وأسرهم.

وأكد رئيس الجامعة على ثقتة الكبيرة فى شركة مصر للطيران،موضحآ ان الجامعة تتضامن و تدعم الطيران المصرى.

وطالب لطفى بدعم الطيران المصرى  رداً على الهجوم غير المبرر الذى تتعرض له الشركة بعد حادث الطائرة المنكوبة .

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