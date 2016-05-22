أخبار فلسطين اليوم.. فلسطين تشارك فى اجتماع الهيئة العربية للطيران المدنى

ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، شاركت دولة فلسطين فى اجتماع الدورة (23) للهيئة العربية للطيران المدنى، الذى عقد فى مدينة جدة – المملكة العربية السعوديه 2016، حيث مثل دولة فلسطين المهندس محمد جرادات رئيس سلطة الطيران المدنى، ممثلاً عن الوزير المهندس سميح طبيلة وزير النقل والمواصلات، علماً بأن دولة فلسطين ترأس الجمعية العامة للهيئة العربية للطيران المدنى منذ عامين.

وخلال فعاليات هذه الدورة تم الاقتراع على ترشيح الدول العربية للجان الفنية للهيئة العربية، وهى لجنة السلامة الجوية ولجنة الأمن ولجنة الملاحة الجوية ولجنة البيئة، وقد فازت دولة فلسطين بعضوية هذه اللجان مجتمعة، بالإضافة إلى ذلك فازت دولة فلسطين بعضوية لجنة الرقابة المالية والإدارية على الهيئة.

وعزز المهندس محمد جرادات الوجود الفلسطينى فى الهيئة العربية، من حيث تغطية جميع الدورات المتعلقة بالطيران لكوادر الطيران الفلسطينية، سواءً على مستوى الخطوط الجوية أو سلطة الطيران المدنى لرفع كفاءة الكوادر الفلسطينية بجميع تخصصاتها.

ومن أخبار فلسطين اليوم، أعلنت الهيئة العامة للشئون المدنية الفلسطينية، أن نحو 50 مواطناً يستعدون لمغادرة قطاع غزة عبر حاجز (بيت حانون/ إيرز) الإسرائيلى، غداً الاثنين، بعد موافقة الجانب الإسرائيلى.

وقال مسئول الإعلام فى الهيئة محمد المقادمة، إن "42 مسافرًا من الحالات الإنسانية والمرضى، إلى جانب 14 طالبًا وطالبة يستعدون للسفر من غزة خارج أرض الوطن عبر معبر الكرامة، وذلك بعد استيفاء الأوراق اللازمة لذلك".

وأكد المقادمة، أن الهيئة العامة ستواصل جهودها من أجل تذليل كافة العقبات التى تواجه جميع المسافرين من المصلين والمرضى والطلبة والمؤسسات الدولية والفلسطينية، وعمل كل ما هو ممكن من أجل التخفيف من معاناة شعبنا فى القطاع.

كما أعلنت الهيئة العامة للشئون المدنية، أن الجانب الإسرائيلى سيستأنف إدخال كميات من الأسمنت إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجارى، غدًا الاثنين، بعد توقف دام شهرين.

- الآثار: الغطائان الآثريان المستردان من اسرائيل يصلان القاهرة قريبا