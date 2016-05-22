43 مؤسسة حكومية وخاصة في معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية

ينطلق يوم غد معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية الأول الذي تنظمه القيادة العامة للقوات المسلحة ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والإحتياطية خلال الفترة من 23 حتى 25 من شهر مايو الجاري بالقرب من مدينة زايد العسكرية بأبوظبي بمشاركة 43 مؤسسة حكومية وخاصة وتعليمية.

ويأتي المعرض الذي خصص لمجندي الخدمة الوطنية فقط بمبادرة من هيئة الخدمة الوطنية والإحتياطية لتأمين مستقبل المجندين المهني والتعليمي بعد إتمامهم متطلبات برنامج الخدمة الوطنية حيث يوفر المعرض فرص وظيفية للمجندين الباحثين عن العمل أو الراغبين في إستكمال دراساتهم في مختلف الجامعات والكليات.

ويعد المعرض الذي يستضيف نخبة من أهم المؤسسات الحكومية والخاصة والتعليمية تحت مظلة واحدة أداة حقيقية لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في مختلف قطاعات العمل ومجالاته تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بوضع إطار استراتيجي شامل لتوظيف المواطنين وفق رؤية متكاملة وواضحة تدعم مبادئ رؤية الإمارات 2021.

وسيمكن معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية الأول كافة المجندين الحاليين من لقاء الجهات الراغبة في إستقطاب مجندي الخدمة الوطنية بعد إنتهائهم من البرنامج التدريبي حيث ستقوم هيئة الخدمة الوطنية والإحتياطية بتقديم كل الدعم اللازم لهم والذي يختصر الكثير من المسافات على الطرفين ويؤدي إلى نتائج سريعة.

وأشارت الهيئة في وقت سابق إلى أنها تلقت مبادرات عديدة تتعلق بتوفير فرص عمل ومنح دراسية لمجندي الخدمة الوطنية من مختلف الجهات الحكومية والخاصة رغبة منهم في استقطاب خريجي الخدمة الوطنية الذين يتمتعون بروح عالية من المسؤولية والإنضباط ومهارات وقيم عديدة غرست في نفوسهم أثناء تأديتهم للخدمة الوطنية.