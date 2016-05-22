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الإثنين والثلاثاء.. إعادة حلقات «صاحبة السعادة».. وتأجيل عرض «ألعابنا الحلوة»

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الإثنين والثلاثاء.. إعادة حلقات «صاحبة السعادة».. وتأجيل عرض «ألعابنا الحلوة» الإثنين والثلاثاء.. إعادة حلقات «صاحبة السعادة».. وتأجيل عرض «ألعابنا الحلوة»

إسعاد يونس في صاحبة السعادة – أرشيفية

 

كتبت – إنجي لطفي

يتم إعادة حلقتين من برنامج “صاحبة السعادة” الإثنين والثلاثاء القادمين الذي تقدمه الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس على شاشة سي بي سي، حيث يعرض يوم غدًا الإثنين إعادة حلقة “نسور الجو”، وذلك في تمام الحادية عشر مساءً.

وتتحدث حلقة الغد عن الأبطال الذين حاربوا ضد العدو وسط كواليس وحكايات تسرد لأول مرة عن بطولاتهم، ويستضيف البرنامج كل من لواء طيار نبيل شكري واللواء طيار صلاح عارف واللواء طيار سمير ميخائيل واللواء طيار نصر موسى واللواء طيار هشام الحلبي وكابتن طيار حسناء تيمور.

فيما يعرض البرنامج يوم الثلاثاء إعادة حلقة “الست هانم لما”، وهي خاصة وحلقة بسيدات المجتمع الذين يقومون بأدوار خيرية في المجتمع ويساهمون في النهوض بها ويستضيف البرنامج كل من الدكتورة دينا أنور وهويدا و سامية يعملن جزارات والسفيرة إيناس سيد مكاوي ولقاء الخولي ميكانيكية سيارات ومروة رضوان.

ويأتي ذلك لمراعاة الشعور العام بعد حادث الطائرة المصرية، وقد تم تأجيل عرض الحلقتين الذين كان مقرر عرضهما تحت عنوان “ألعابنا الحلوة” لعدم تناسب المحتوى مع هذه الظروف.

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