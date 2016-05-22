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مكتبة الإسكندرية تُطلق جائزة حسن فتحى للعمارة لعام 2016

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مكتبة الإسكندرية تُطلق جائزة حسن فتحى للعمارة لعام 2016 مكتبة الإسكندرية تُطلق جائزة حسن فتحى للعمارة لعام 2016
أعلنت مكتبة الإسكندرية ولجنة العمارة بالمجلس الأعلى للثقافة عن جائزة حسن فتحى للعمارة للعام 2016 للعام السادس.

وتهدف الجائزة إلى الارتقاء بالعمارة المصرية المعاصرة ونشر الوعى الثقافى بالعمارة وأهميتها فى المجتمع، وأيضاً تشجيع وتكريم وتقدير المهندسين المعماريين المصريين.

وتتناول الجائزة هذا العام الموضوعات التالية: مشروعات المبانى الترفيهية ومراكز التسوق، ومشروعات المهندسين المعماريين المصريين خارج .

ويمنح الفائز فى كل موضوع من موضوعات الجائزة الرئيسية ميدالية تحمل اسم جائزة حسن فتحى للعمارة وشهادة تقدير.

وتضم لجنة تحكيم الجائزة ممثلى مكتبة الإسكندرية، ممثلى لجنة العمارة بالمجلس الأعلى للثقافة، ممثل عن جائزة الأغاخان للعمارة – جنيف، ممثل عن جائزة ميس فان ديروه الأوروبية، ممثل عن الاتحاد الدولى للمعماريين، ممثل عن المعهد الملكى للمعماريين البريطانيين، ممثل عن جمعية المعماريين المصريين، ممثل عن نقابة المهندسين (شعبة العمارة)، وأعضاء آخرون من أساتذة العمارة والمتخصصين من مصر والخارج.

وسوف تُعلن نتيجة جائزة حسن فتحى للعمارة عام 2016 ضمن احتفالية لتوزيع الجوائز، وتعد هذه الاحتفالية الأهم من بين الأنشطة المعمارية بالمدينة.


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