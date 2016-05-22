العثور على جثة سائق تاكسى مصابة بطلق نارى فى الصدر داخل مسكنة بالغردقة

عثرت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، مساء اليوم الأحد، على جثة سائق تاكسى داخل مسكنه بمنطقة شارع المدارس بالغردقة، وتبين أنه مقتول بطلق نارى فى الصدر، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من مباحث قسم أول الغردقة، يفيد بالعثور على جثة لسائق تاكسى فى العقد الرابع من العمر يدعى "ياسر. ع" من محافظة الفيوم.

وبالكشف الظاهر عليه تبين أنه مقتول بطلق نارى فى الصدر، وتم إبلاغ النيابة لمعاينة الجثة والمكان وتقرر نقل الجثة وإيداعها مشرحة مستشفى الغردقة العام.

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