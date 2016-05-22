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العثور علي جثة بها طلق ناري بالصدر لسائق تاكسي بمسكنه بالغردقة‎

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العثور علي جثة بها طلق ناري بالصدر لسائق تاكسي بمسكنه بالغردقة‎ العثور علي جثة بها طلق ناري بالصدر لسائق تاكسي بمسكنه بالغردقة‎

صوره ارشيفية

عثرت الأجهزة الأمنية بالبحرالأحمر، مساء اليوم الأحد، علي جثة سائق سيارة تاكسي داخل مسكنه بمنطقة شارع المدارس بمدينة الغردقة، وذلك بطلق ناري بمنطقة الصدر وتم إبلاغ النيابة لمعاينة الجثة والمكان، حيث تقرر نقل الجثة وايداعها بمشرحة مستشفي الغردقة العام.
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> وتبين من التحقيقات الأولية أن الجثة، للمدعو ياسر ع م من محافظة الفيوم ويقيم بمنطقة أبو نواس بالغردقة، ويعمل سائق سيارة تاكسي وتم العثور علي الجثة بمسكنه بشارع المدارس.

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