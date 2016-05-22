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وفاة أكبر بطل أوليمبي في العالم عن عمر 102 عام

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وفاة أكبر بطل أوليمبي في العالم عن عمر 102 عام وفاة أكبر بطل أوليمبي في العالم عن عمر 102 عام

المجري شاندور تاريكس أكبر الأبطال الأولمبيين في العالم عن 102 عام – أرشيفية

 

رحل المجري شاندور تاريكس أكبر الأبطال الأولمبيين في العالم عن 102 عام،  في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، وذلك حسبما ذكر موقع اللجنة الأولمبية المجرية على الانترنت يوم أمس السبت نقلًا عن أسرته.

وكان “تاريكس” عضوًا في فريق كرة الماء المجري الذي فاز بأولمبياد برلين التي نظمتها النازية في 1936 وحلت ألمانيا في المركز الثاني. حسبما أفادت روسيا اليوم.

وغادر البطل الأولمبي المجر التي كان يحتلها الاتحاد السوفيتي إلى الولايات المتحدة في 1949 واشتهر في المجر بأنه مصمم تكنولوجيات أبنية مضادة للزلازل.

وقال تاريكس في مقابلة مع اللجنة الأولمبية المجرية عندما تجاوز 100 عام إنه مازال يقود سيارته ويعوم ويعمل على حل المسائل الحسابية ومتابعة أخبار الرياضة في المجر.

وحضر أولمبياد لندن 2012 كأكبر بطل على قيد الحياة. وعندما سُئل في مقابلة عن ما إذا كان سيحضر أولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو قال: ‘‘سنرى، من الصعب أن نخطط أشياء على المدى البعيد جدًَا‘‘.

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