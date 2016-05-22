هيدينك: مستمر في تشيلسي.. وأريد دروجبا وتشك هنا مرة أخرى

قال جوس هيدينك المدير الفني لتشيلسي إنه مستمر في النادي حتى بعد ترك منصبه المؤقت، حيث سيعمل في منصب استشاري في النادي.

وكان هيدينك قد خلف جوزيه مورينيو في موسم كارثي لزرق لندن أنهوا فيه الدوري في المركز العاشر.

وقال هيدينك لـ"فوكس سبورتس": "كلمة المستشار الفني كبيرة على المنصب الذي سأتولاه، ولكني سأكون في منصب استشاري".

وأضاف "أود أن أضم لاعبي تشيلسي السابقين، تحدثت مع (ديدييه) دروجبا ومع (بتر) تشك. هما أسطورتين لتشيلسي وأثرا على النادي بشكل كبير".

وأكمل "تشيلسي نادي قديم، ولكنه في المستويات الأعلى منذ 15 عاما، هؤلاء اللاعبون القدامى يريدون الأفضل لتشيلسي ويمكنهم تقديم الكثير للنادي عندما ينهيان مشوارهما كلاعبي كرة قدم".

وأوضح "سيكون لدي الحرية لأضم لاعبي الفريق السابقين للعمل داخل النادي سواء تجاريا أو فنيا".

وأتم هيدينك أن مهمته الأخرى ستكون الحرص على صعود لاعبين أكثر من أكاديمية النادي للفريق الأول.

ويخلف أنطونيو كونتي جوس هيدينك في تشيلسي عقب انتهاء يورو 2016.