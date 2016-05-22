أخبار عاجلة

الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات -
«تعليم الكبار» تُعاقب رئيس نقابتها بنقله إلى فرعها بالقليوبية -
فيديو.. مفتي الجمهورية: علينا الالتفاف حول القائد السيسي -
مجلس النواب يدعو رئيس الوزراء لشرح أسباب «الطوارئ» -
البورصة تتجاهل حالة الطوارئ وتربح 4.7 مليار جنيه في الختام -
بالصور.. أسرة شهيد تفجير المرقسية تتلقى العزاء بالبحيرة -
عبد العال يحيل «ترسيم الحدود» إلى اللجنة الدستورية -
أين تذهب ميزانية التعداد العام السكاني؟ -
الدولار يستقر في «المركزي» خلال التعاملات المسائية -
الموافقة على انتداب المفتشة الجريئة لـ«بيطري القاهرة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

هيدينك: مستمر في تشيلسي.. وأريد دروجبا وتشك هنا مرة أخرى

Google+ Print
هيدينك: مستمر في تشيلسي.. وأريد دروجبا وتشك هنا مرة أخرى هيدينك: مستمر في تشيلسي.. وأريد دروجبا وتشك هنا مرة أخرى

قال جوس هيدينك المدير الفني لتشيلسي إنه مستمر في النادي حتى بعد ترك منصبه المؤقت، حيث سيعمل في منصب استشاري في النادي.

وكان هيدينك قد خلف جوزيه مورينيو في موسم كارثي لزرق لندن أنهوا فيه الدوري في المركز العاشر.

وقال هيدينك لـ"فوكس سبورتس": "كلمة المستشار الفني كبيرة على المنصب الذي سأتولاه، ولكني سأكون في منصب استشاري".

وأضاف "أود أن أضم لاعبي تشيلسي السابقين، تحدثت مع (ديدييه) دروجبا ومع (بتر) تشك. هما أسطورتين لتشيلسي وأثرا على النادي بشكل كبير".

وأكمل "تشيلسي نادي قديم، ولكنه في المستويات الأعلى منذ 15 عاما، هؤلاء اللاعبون القدامى يريدون الأفضل لتشيلسي ويمكنهم تقديم الكثير للنادي عندما ينهيان مشوارهما كلاعبي كرة قدم".

وأوضح "سيكون لدي الحرية لأضم لاعبي الفريق السابقين للعمل داخل النادي سواء تجاريا أو فنيا".

وأتم هيدينك أن مهمته الأخرى ستكون الحرص على صعود لاعبين أكثر من أكاديمية النادي للفريق الأول.

ويخلف أنطونيو كونتي جوس هيدينك في تشيلسي عقب انتهاء يورو 2016.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع