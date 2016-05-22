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لاعب يونايتد: أتمنى بقاء فان جال

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لاعب يونايتد: أتمنى بقاء فان جال لاعب يونايتد: أتمنى بقاء فان جال

يتمنى ديلي بليند لاعب مانشستر يونايتد بقاء مدرب الفريق لويس فان جال على رأس الجهاز الفني للفريق في الموسم المقبل، وسط تقارير صحفية تؤكد أن جوزيه مورينيو سيكون مديرا فنيا للفريق في الموسم المقبل.

وقال الهولندي صاحب الـ26 عاما: "فان جال كان سعيدا جدا بعد الفوز بكأس إنجلترا، مثله مثل أي مشجع أخر".

وأضاف "هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها أن مورينيو سيأتي هنا. ولكني أتمنى بقاء فان جال".

وقال عدد من التقارير الصحفية، أبرزها من "سكاي سبورتس" إن فان جال قال كلمة "انتهت"، عندما تم سؤاله عن فترته مع يونايتد، عقب فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي لأول مرة منذ 12 عاما.

وأنهى يونايتد الدوري في المركز الخامس، وحصد أمس السبت أول بطولة منذ رحيل سير أليكس فيرجسون عن الفريق.

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