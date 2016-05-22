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تقرير في الجول – تريزيجيه.. موسم حزين ونهاية سعيدة في ' سنة أولى أوروبا ' ‎

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تقرير في الجول – تريزيجيه.. موسم حزين ونهاية سعيدة في ' سنة أولى أوروبا ' ‎ تقرير في الجول – تريزيجيه.. موسم حزين ونهاية سعيدة في ' سنة أولى أوروبا ' ‎

سنة أولى أوروبا انتهت لمحمود حسن "تريزيجيه". سنة نجح فيها أندرلخت بضمان التواجد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل من الدور التمهيدي خلف المتوج باللقب كلوب بروج. فماذا قدم لاعب الأهلي؟

تريزيجيه كان لامعا في الدوري المصري مع الأهلي مما لفت أنظار أندرلخت لضمه بعد مفاوضات شاقة.

انتقل تريزيجيه البالغ من العمر 21 عاما وقتها إلى الفريق البلجيكي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع بند يسمح لأندرلخت بضمه بشكل نهائي قبل نهاية الموسم.

ويستعرض معكم FilGoal.com عبر التقرير التالي مسيرة لاعب الأهلي السابق في "سنة أولى أوروبا".

في البداية واجه تريزيجيه مشاكل في الحصول على تأشيرة دخوله بلجيكا، استمرت لمدة شهر حتى وصل إلى بروكسل يوم التاسع من سبتمبر.

وقتها كان الدوري البلجيكي قد انطلق منذ شهر يوليو الماضي ووصل للجولة السادسة.

بعد أيام قليلة من وصوله بلجيكا تورط الجناح المصري في مشكلة تتعلق بالإساءة لسيدات بلجيكا، طالع تفاصيلها من هنا.

سن الإعلام البلجيكي سكاكينه على تريزيجيه، كما أنه احتاج لفترة من أجل التأقلم والدخول في أجواء الفريق.

ظلت الأمور تعاند اللاعب الشاب حتى أصيب بخلع في الكتف في معسكر منتخب مطلع أكتوبر ليغيب لمدة شهرين ونصف.

سجل تريزيجيه مشاركته الرسمية الأولى مع أندرلخت يوم 27 ديسمبر 2015 بعد عدة مشاركات مع الفريق الرديف.

طوال معظم فترات النصف الثاني من الموسم جلس تريزيجيه على مقاعد البدلاء، يشارك في مباراة ويغيب عن أخرى.

شارك جناح منتخب مصر في ثماني مباريات فقط طوال الموسم مع أندرلخت بمجموع دقائق بلغ 175 دقيقة وكلهم كبديل وصنع هدفا.

وانقسمت بين أربع مباريات في الدوري بواقع 107 دقيقة، وثلاثة في مرحلة حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا بواقع 50 دقيقة، ومباراة في الدوري الأوروبي لعب 18 دقيقة فيها.

بعد هذا الموسم الصعب على أي لاعب يبدأ مشواره في أوروبا، جاءت النهاية السعيدة عندما أبلغ أندرلخت الأهلي تحويل إعارة تريزيجيه إلى بيع نهائي في صفقة كلفت النادي البلجيكي ثلاثة ملايين يورو شاملة الإعارة التي حصل بسببها الأهلي على 700 ألف يورو الصيف الماضي.

وبالتالي تنتظر القلعة الحمراء الحصول على مليونين و300 ألف يورو عندما يعلن الفريق البلجيكي رسميا تحويل الإعارة إلى بيع نهائي هذا الأسبوع.

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