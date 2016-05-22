السوبر الإسباني - حكاية ملعب المواجهة المنتظرة بين برشلونة وإشبيلية

اختار الاتحاد الإسباني لكرة القدم ملعب فريق أتليتكو مدريد فيثنتي كالديرون لاستضافة نهائي كأس إسبانيا بين برشلونة وإشبيلية. فما حكاية هذا الملعب؟

برشلونة يواجه إشبيلية مساء يوم الأحد في نهائي السوبر الإسباني على ملعب فيثنتي كالديرون.

الملعب الذي وضع حجر تأسيسه عام 1961 وأفتتح يوم 2 أكتوبر 1967 في منطقة أرجانثويلا بالعاصمة الإسبانية مدريد سبق له وأن استضاف نهائي الكأس في 12 مرة من قبل.

المرة الأولى كانت في موسم 1972-1973 بين فريقي أتليتك بلباو وكاستيون القابع في الدرجة الثالثة حاليا، وانتهت بفوز الفريق الباسكي دون رد.

واستمر الملعب في استضافة نهائي البطولة في موسمي 1973-1974 و1974-1975، والتي حقق فيهم اللقب ريال مدريد، الأولى كانت على حساب برشلونة برباعية دون رد والثانية بركلات الترجيح على حساب أتليتكو مدريد.

بينما كان أخر نهائي استضافه الكالديرون بين برشلونة وبلباو وانتهى لصالح البلوجرانا بثلاثية دون رد.

ويحتل الملعب المرتبة الثانية في قائمة الملاعب التي استضافت نهائي الكوبا ديل راي، بعد ملعب سانتياجو بيرنابيو الذي استضاف النهائي 29 مرة.

وسبق لبرشلونة وأن خاض 4 نهائيات على هذا الملعب محققا الفوز في مرتين وخسر مثلهما، بينما لم يخض إشبيلية أي نهائي على هذا الملعب من قبل.

ترى هل يبتسم فيثنني كالديرون لبرشلونة ويحقق لقبه رقم 28 في بطولة الكأس؟ أم يرسم البسمة السادسة لإشبيلية للبطولة الغائبة عن خزائن الفريق منذ موسم 2009-2010