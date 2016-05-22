مقتل 7 وإصابة 2 بعد ثوران بركان سينابونج الإندونيسي

ذكر مسؤول إندونيسي في وكالة مكافحة الكوارث، أن 7 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب اثنان بجروح خطيرة بعد ثوران بركان جبل سينابونج على جزيرة سومطرة، أمس السبت، مضيفًا أن قوات الجيش والشرطة ما زالت تبحث عن ناجين في المنطقة.

ويبلغ ارتفاع الجبل 2460 مترًا، وهو من بين أكثر البراكين نشاطًا في إندونيسيا، وعندما ثار سينابونج في 2014 قتل أكثر من 12 شخصًا، وتم إجلاء الآلاف. حسبما أفادت وكالة رويترز.

وقال سوتوبو بوراو نوجروهو المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث، في بيان إنه تم العثور على جثث القتلى والمصابين في تلك القرية.

وأضاف “نوجروهو”: ‘‘لم يتضح على الفور عدد الناس في جامبر لأنه عندما اطلق الجبل سحب الرماد الساخن لم يكن من المفترض وجود أي نشاط في المنطقة’’.

ويقع البركان على بعد نحو 1900 كيلومتر شمال غربي جاكرتا ومازال ينفث الرماد الساخن يوم الأحد مما يجعل عمليات البحث والإنقاذ خطيرة، وفقًا للوكالة الإندونيسية.

وتحدد الحكومة منذ سنوات قليلة عدة مناطق خطرة يحظر تجاوزها قرب فوهة البركان بما في ذلك قرية جامبر.