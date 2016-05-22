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شاهد صور الروبوت rov قبل بحثه عن الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة بالبحر

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شاهد صور الروبوت rov قبل بحثه عن الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة بالبحر شاهد صور الروبوت rov قبل بحثه عن الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة بالبحر
كشفت مصادر مسئولة بوزارة البترول والثروة المعدنية أن روبوت وزارة البترول التابع لشركة الخدمات التجارية الجوية pms وتقوم بتأجيره شركة البرلس وصل بالفعل لمكان تحطم طائرة للطيران المنكوبة.

صورة الروبوت rov قبل بحثه عن الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة بالبحر (1)

وأضافت المصادر، فى تصريحات ل "اليوم السابع" أن الروبوت Rov تحرك مساء أمس للمكان المستهدف لمكان الصندوق الأسود فى أعماق البحر المتوسط، لافتة إلى أن الروبوت يستخدم فى مسح المسارات ومسح الأماكن التى يوجد بها كابلات فى العمق.
>صورة الروبوت rov قبل بحثه عن الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة بالبحر (2)

وتابعت المصادر أن الروبوت يستطيع التعامل مع الأشياء تحت سطح البحر من حيث شدها إلى الأعلى وإزاحتها والتقاط الصور وإرسالها إلى غرفة التحكم فى المركب المجهزة لإدارته.

صورة الروبوت rov قبل بحثه عن الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة بالبحر (3)

وأوضحت المصادر أن الروبوت حجمه صغير ومتصل بكابل فى مركب مخصصة له تتحرك معه، مشيرة إلى أنه يستطيع التعامل لأيام طويلة.

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مصر 365

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