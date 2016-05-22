شاهد.. عقيد شرطة يخلع "الميرى" ويقفز فى البحر لإنقاذ شخص بالإسكندرية

فى لفتة إنسانية حازت انتباه مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وتداولها مئات المرات، وهى لعقيد شرطة يدعى محمد جلال قام بنزع ملابسه لإنقاذ مواطن من الغرق فى البحر بأحد شواطئ كورنيش الإسكندرية.

وتعود الواقعة بحسب ما تم ذكرها على لسان شريف أسعد، أن أثناء مرور العقيد محمد جلال بطريق الكورنيش مرتدياً ملابسه الميرى لفت انتباه استغاثة أحدهم من داخل البحر، وعلى الفور قام بخلع ملابسه مسرعاً لإنقاذه من داخل المياه قبل أن يلقى مصرعه.

لقى منشور أسعد إعجاب العديد من مستخدمى السوشيال ميديا، الذين قاموا بتداول الواقعة التى وصلت لمئات المشاركات فى ساعات قليلة.

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